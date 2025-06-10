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Вопрос с топливом на ЗАЭС нельзя решить без диалога с США, заявил Рябков

Вопрос с топливом на ЗАЭС нельзя решить без диалога с США, заявил Рябков - 10.06.2025, ПРАЙМ

Вопрос с топливом на ЗАЭС нельзя решить без диалога с США, заявил Рябков

Вопрос с американским топливом на ЗАЭС не получится решить без диалога с США, момент с допуском американских специалистов на станцию - технический, заявил... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T12:16+0300

2025-06-10T12:16+0300

2025-06-10T12:16+0300

энергетика

россия

сша

сергей рябков

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СОЧИ, 10 июн - ПРАЙМ. Вопрос с американским топливом на ЗАЭС не получится решить без диалога с США, момент с допуском американских специалистов на станцию - технический, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Запорожская атомная электростанция - это российский ядерный объект, полностью управляемый соответствующим персоналом "Росатома" и его структурами", - сказал журналистам Рябков. По словам замглавы МИД, с учетом того факта, что на протяжении долгого времени на ЗАЭС предпринимались попытки "заместить" топливные сборки российского производства на американские, возникает ряд вопросов, в том числе юридического свойства, в том числе как быть с находящимся на этом объекте свежим топливом американского производства? "Без диалога с американцами выработать то или иное решение объективно не получится. Это очевидный для всех факт. Насчет присутствия или неприсутствия (американских представителей - ред.) - это вопрос вторичный, технический, и не надо политизировать эту тему. Все зависит от того, что будет сочтено правильным с практической точки зрения эксплуатантом станции и руководством "Росатома", - отметил Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости, готова ли будет Россия допустить американских специалистов на ЗАЭС для решения вопроса с американским топливом на станции. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

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россия, сша, сергей рябков, европа