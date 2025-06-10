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"Обвинит Москву и Киев": в США выяснили план Трампа по Украине - 10.06.2025, ПРАЙМ
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"Обвинит Москву и Киев": в США выяснили план Трампа по Украине
"Обвинит Москву и Киев": в США выяснили план Трампа по Украине - 10.06.2025, ПРАЙМ
"Обвинит Москву и Киев": в США выяснили план Трампа по Украине
Глава Белого дома Дональд Трамп может покинуть переговорный процесс по Украине, обвинив Москву и Киев в нежелании прислушиваться к нему. Об этом говорится в... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T08:17+0300
2025-06-10T08:17+0300
политика
сша
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп может покинуть переговорный процесс по Украине, обвинив Москву и Киев в нежелании прислушиваться к нему. Об этом говорится в материале издания Foreign Policy."Гораздо более вероятным сценарием является тот, в котором Трамп обвинит и Москву, и Киев в отказе следовать его указаниям и откажется от активного участия в переговорах, а также прекратит поставки американского оружия Киеву", — сказано в тексте публикации.Отмечается, что США могут предложить поддержку Украине подобную прошлой, если это не обойдется "слишком дорого" для Вашингтона.В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. Путин выразил готовность работать с Украиной и договориться о мирном будущем, а Трамп заявил об отсутствии новых санкций против России в свете возможности примирения на Украине.
https://1prime.ru/20250610/ukraina-858353295.html
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сша, украина, дональд трамп
Политика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
08:17 10.06.2025
 
"Обвинит Москву и Киев": в США выяснили план Трампа по Украине

FP: Трамп может выйти из переговоров по Украине из-за позиции Москвы и Киева

© Фото : Official White House/Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Катар - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© Фото : Official White House/Daniel Torok
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп может покинуть переговорный процесс по Украине, обвинив Москву и Киев в нежелании прислушиваться к нему. Об этом говорится в материале издания Foreign Policy.
"Гораздо более вероятным сценарием является тот, в котором Трамп обвинит и Москву, и Киев в отказе следовать его указаниям и откажется от активного участия в переговорах, а также прекратит поставки американского оружия Киеву", — сказано в тексте публикации.
Отмечается, что США могут предложить поддержку Украине подобную прошлой, если это не обойдется "слишком дорого" для Вашингтона.
В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. Путин выразил готовность работать с Украиной и договориться о мирном будущем, а Трамп заявил об отсутствии новых санкций против России в свете возможности примирения на Украине.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
СМИ: Эрдоган и Трамп обсудят ситуацию на Украине на саммите НАТО
08:08
 
ПолитикаСШАУКРАИНАДональд Трамп
 
 
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