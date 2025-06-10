https://1prime.ru/20250610/tramp-858353620.html

"Обвинит Москву и Киев": в США выяснили план Трампа по Украине

"Обвинит Москву и Киев": в США выяснили план Трампа по Украине - 10.06.2025, ПРАЙМ

"Обвинит Москву и Киев": в США выяснили план Трампа по Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп может покинуть переговорный процесс по Украине, обвинив Москву и Киев в нежелании прислушиваться к нему. Об этом говорится в... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T08:17+0300

2025-06-10T08:17+0300

2025-06-10T08:17+0300

политика

сша

украина

дональд трамп

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп может покинуть переговорный процесс по Украине, обвинив Москву и Киев в нежелании прислушиваться к нему. Об этом говорится в материале издания Foreign Policy."Гораздо более вероятным сценарием является тот, в котором Трамп обвинит и Москву, и Киев в отказе следовать его указаниям и откажется от активного участия в переговорах, а также прекратит поставки американского оружия Киеву", — сказано в тексте публикации.Отмечается, что США могут предложить поддержку Украине подобную прошлой, если это не обойдется "слишком дорого" для Вашингтона.В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. Путин выразил готовность работать с Украиной и договориться о мирном будущем, а Трамп заявил об отсутствии новых санкций против России в свете возможности примирения на Украине.

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сша, украина, дональд трамп