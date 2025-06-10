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Банк России предложил пересмотреть подходы к регулированию механизма ГЧП - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Банк России предложил пересмотреть подходы к регулированию механизма ГЧП
Банк России предложил пересмотреть подходы к регулированию механизма ГЧП - 10.06.2025, ПРАЙМ
Банк России предложил пересмотреть подходы к регулированию механизма ГЧП
Развитие механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) в комбинации с растущей ролью банков в финансировании таких проектов требует пересмотра подходов к... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T12:01+0300
2025-06-10T12:01+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Развитие механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) в комбинации с растущей ролью банков в финансировании таких проектов требует пересмотра подходов к регулированию, пишет Банк России в докладе для консультаций. "Механизм ГЧП за последние несколько лет стал важным инструментом для привлечения частных инвестиций в инфраструктуру. Банки активно кредитуют проекты, реализуемые в рамках концессионных соглашений и соглашений о ГЧП… Развитие механизма ГЧП в комбинации с растущей ролью банковского сектора в финансировании таких проектов требует пересмотра подходов к регулированию", - говорится в докладе. ЦБ отмечает, что сейчас при расчете нормативов достаточности капитала банки оценивают риски по кредитам на ГЧП-проекты исходя из риск-профиля заемщика и проекта. При этом не учитывается, что государство при определенных условиях возмещает банку убытки в случае расторжения соглашения – обычно это обязательство закрепляется в прямом соглашении между сторонами. Банк России в докладе предлагает использовать пониженные риск-веса для ГЧП-проектов с прямыми соглашениями при соблюдении некоторых условий. Например, публичной стороной должно выступать государство или субъект РФ (муниципалитет) с кредитным рейтингом не ниже "А". От кредитного рейтинга публичной стороны будет зависеть риск-вес по кредитам ГЧП-проектов, в которых она участвует, поясняет ЦБ. Также в докладе перечисляются условия для публичных и частных сторон и банков. Например, банк должен иметь залог в виде прав по соглашению или 100% акций/долей в уставном капитале частной стороны. Также банк может инициировать расторжение соглашения, если частная сторона недобросовестно исполняет свои обязательства. Изменение условий соглашения должно согласовываться с банком, также говорится в докладе. "Для остальных кредитов ГЧП-проектов предлагается сохранить текущие риск-веса: 80–130% – для финализированного подхода; 50–250% – для подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР). По таким кредитам риск в большей степени определяется риск-профилем заемщика и проекта", - пишет регулятор. Кроме того, необходимо предусмотреть, чтобы под новое регулирование не попадали проблемные ГЧП-проекты, по которым банки постоянно реструктурируют кредиты, не признавая финансовые трудности заемщика и не расторгая соглашение, отмечает ЦБ.
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финансы
Банк России, Финансы
12:01 10.06.2025
 
Банк России предложил пересмотреть подходы к регулированию механизма ГЧП

ЦБ: развитие механизма ГЧП требует пересмотра подходов к регулированию

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Развитие механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) в комбинации с растущей ролью банков в финансировании таких проектов требует пересмотра подходов к регулированию, пишет Банк России в докладе для консультаций.
"Механизм ГЧП за последние несколько лет стал важным инструментом для привлечения частных инвестиций в инфраструктуру. Банки активно кредитуют проекты, реализуемые в рамках концессионных соглашений и соглашений о ГЧП… Развитие механизма ГЧП в комбинации с растущей ролью банковского сектора в финансировании таких проектов требует пересмотра подходов к регулированию", - говорится в докладе.
ЦБ отмечает, что сейчас при расчете нормативов достаточности капитала банки оценивают риски по кредитам на ГЧП-проекты исходя из риск-профиля заемщика и проекта. При этом не учитывается, что государство при определенных условиях возмещает банку убытки в случае расторжения соглашения – обычно это обязательство закрепляется в прямом соглашении между сторонами.
Банк России в докладе предлагает использовать пониженные риск-веса для ГЧП-проектов с прямыми соглашениями при соблюдении некоторых условий. Например, публичной стороной должно выступать государство или субъект РФ (муниципалитет) с кредитным рейтингом не ниже "А". От кредитного рейтинга публичной стороны будет зависеть риск-вес по кредитам ГЧП-проектов, в которых она участвует, поясняет ЦБ.
Также в докладе перечисляются условия для публичных и частных сторон и банков. Например, банк должен иметь залог в виде прав по соглашению или 100% акций/долей в уставном капитале частной стороны. Также банк может инициировать расторжение соглашения, если частная сторона недобросовестно исполняет свои обязательства. Изменение условий соглашения должно согласовываться с банком, также говорится в докладе.
"Для остальных кредитов ГЧП-проектов предлагается сохранить текущие риск-веса: 80–130% – для финализированного подхода; 50–250% – для подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР). По таким кредитам риск в большей степени определяется риск-профилем заемщика и проекта", - пишет регулятор.
Кроме того, необходимо предусмотреть, чтобы под новое регулирование не попадали проблемные ГЧП-проекты, по которым банки постоянно реструктурируют кредиты, не признавая финансовые трудности заемщика и не расторгая соглашение, отмечает ЦБ.
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