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В Турции оценили ситуацию с банковскими переводами между Россией и Турцией

В Турции оценили ситуацию с банковскими переводами между Россией и Турцией - 10.06.2025, ПРАЙМ

В Турции оценили ситуацию с банковскими переводами между Россией и Турцией

Изменений в решении проблемы банковских переводов между Турцией и РФ, вызванных санкциями Запада, пока нет, сроки урегулирования сложившейся ситуации... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T07:15+0300

2025-06-10T07:15+0300

2025-06-10T07:15+0300

финансы

банки

экономика

запад

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 10 июн – ПРАЙМ. Изменений в решении проблемы банковских переводов между Турцией и РФ, вызванных санкциями Запада, пока нет, сроки урегулирования сложившейся ситуации неизвестны, заявил РИА Новости представитель одного из филиалов турецкого госбанка Ziraat в Анкаре. "Нет, пока никаких изменений. Сложно давать какие-либо прогнозы о сроках решения проблемы", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, решена ли проблема банковских переводов между Турцией и РФ. Противники следят за действиями России и Турции по устранению проблемы банковских платежей, есть попытки противодействовать договоренностям, заявлял ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. В октябре 2024 года в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Турции в сентябре сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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финансы, банки, запад, владимир путин, реджеп тайип эрдоган