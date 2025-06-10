https://1prime.ru/20250610/ukraina-858360422.html

Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии

Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии - 10.06.2025, ПРАЙМ

Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии

Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T10:55+0300

2025-06-10T10:55+0300

2025-06-10T11:00+0300

политика

россия

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. "Пока мне не кажется, что готовы к миру там. То, что Россия готова и все эти предложения были по обмену пленными, по передаче погибших тел. Я вообще вам скажу, это свинство не забирать тела", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам главы внешнеполитического ведомства Белоруссии, западные страны "загоняют" Украину на переговоры с Россией в Стамбуле из тактических соображений, чтобы проверить готовность Москвы к диалогу.

https://1prime.ru/20250610/fsb-858357837.html

белоруссия

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2025

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