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Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии
Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии - 10.06.2025, ПРАЙМ
Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии
Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T10:55+0300
2025-06-10T11:00+0300
политика
россия
белоруссия
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. "Пока мне не кажется, что готовы к миру там. То, что Россия готова и все эти предложения были по обмену пленными, по передаче погибших тел. Я вообще вам скажу, это свинство не забирать тела", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам главы внешнеполитического ведомства Белоруссии, западные страны "загоняют" Украину на переговоры с Россией в Стамбуле из тактических соображений, чтобы проверить готовность Москвы к диалогу.
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россия, белоруссия, украина
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА
10:55 10.06.2025 (обновлено: 11:00 10.06.2025)
 
Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии

Глава МИД Белоруссии Рыженков: Украина не готова к миру

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
"Пока мне не кажется, что готовы к миру там. То, что Россия готова и все эти предложения были по обмену пленными, по передаче погибших тел. Я вообще вам скажу, это свинство не забирать тела", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам главы внешнеполитического ведомства Белоруссии, западные страны "загоняют" Украину на переговоры с Россией в Стамбуле из тактических соображений, чтобы проверить готовность Москвы к диалогу.
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09:50
 
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