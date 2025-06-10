https://1prime.ru/20250610/ukraina-858360422.html
Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии
Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии - 10.06.2025, ПРАЙМ
Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии
Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T10:55+0300
2025-06-10T10:55+0300
2025-06-10T11:00+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. "Пока мне не кажется, что готовы к миру там. То, что Россия готова и все эти предложения были по обмену пленными, по передаче погибших тел. Я вообще вам скажу, это свинство не забирать тела", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам главы внешнеполитического ведомства Белоруссии, западные страны "загоняют" Украину на переговоры с Россией в Стамбуле из тактических соображений, чтобы проверить готовность Москвы к диалогу.
https://1prime.ru/20250610/fsb-858357837.html
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Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА
Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии
Глава МИД Белоруссии Рыженков: Украина не готова к миру
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Украина не готова к миру, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
"Пока мне не кажется, что готовы к миру там. То, что Россия готова и все эти предложения были по обмену пленными, по передаче погибших тел. Я вообще вам скажу, это свинство не забирать тела", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам главы внешнеполитического ведомства Белоруссии, западные страны "загоняют" Украину на переговоры с Россией в Стамбуле из тактических соображений, чтобы проверить готовность Москвы к диалогу.
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