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"Не повлияет". В США сделали тяжелое признание об СВО после теракта Киева - 10.06.2025, ПРАЙМ
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"Не повлияет". В США сделали тяжелое признание об СВО после теракта Киева
"Не повлияет". В США сделали тяжелое признание об СВО после теракта Киева - 10.06.2025, ПРАЙМ
"Не повлияет". В США сделали тяжелое признание об СВО после теракта Киева
Атака Вооруженных сил Украины на российские аэродромы не повлияет на способность России продолжать наступление в зоне специальной военной операции. Об этом... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T11:28+0300
2025-06-10T11:28+0300
политика
россия
украина
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил Украины на российские аэродромы не повлияет на способность России продолжать наступление в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в материале издания Foreign Policy."(Атака Киева на аэродромы. — Прим. Ред.) не повлияет на способность России продолжать наступление", — сказано в тексте публикации.В статье также отмечается стратегическая неактуальность атаки, а также отсутствие четкого плана действий, как со стороны Киева, так и со стороны его союзников.Ранее первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках с использованием дронов FPV на аэродромы в нескольких российских регионах, однако все удары были отражены.
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россия, украина
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
11:28 10.06.2025
 
"Не повлияет". В США сделали тяжелое признание об СВО после теракта Киева

FP: атака Киева не повлияет на способность России продолжать наступление

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил Украины на российские аэродромы не повлияет на способность России продолжать наступление в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в материале издания Foreign Policy.
"(Атака Киева на аэродромы. — Прим. Ред.) не повлияет на способность России продолжать наступление", — сказано в тексте публикации.
В статье также отмечается стратегическая неактуальность атаки, а также отсутствие четкого плана действий, как со стороны Киева, так и со стороны его союзников.
Ранее первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках с использованием дронов FPV на аэродромы в нескольких российских регионах, однако все удары были отражены.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
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