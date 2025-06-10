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"Не повлияет". В США сделали тяжелое признание об СВО после теракта Киева
"Не повлияет". В США сделали тяжелое признание об СВО после теракта Киева - 10.06.2025, ПРАЙМ
"Не повлияет". В США сделали тяжелое признание об СВО после теракта Киева
Атака Вооруженных сил Украины на российские аэродромы не повлияет на способность России продолжать наступление в зоне специальной военной операции. Об этом... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T11:28+0300
2025-06-10T11:28+0300
2025-06-10T11:28+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Атака Вооруженных сил Украины на российские аэродромы не повлияет на способность России продолжать наступление в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в материале издания Foreign Policy."(Атака Киева на аэродромы. — Прим. Ред.) не повлияет на способность России продолжать наступление", — сказано в тексте публикации.В статье также отмечается стратегическая неактуальность атаки, а также отсутствие четкого плана действий, как со стороны Киева, так и со стороны его союзников.Ранее первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках с использованием дронов FPV на аэродромы в нескольких российских регионах, однако все удары были отражены.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
"Не повлияет". В США сделали тяжелое признание об СВО после теракта Киева
FP: атака Киева не повлияет на способность России продолжать наступление
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ.
Атака Вооруженных сил Украины на российские аэродромы не повлияет на способность России продолжать наступление в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в материале издания Foreign Policy.
"(Атака Киева на аэродромы. — Прим. Ред.) не повлияет на способность России продолжать наступление", — сказано в тексте публикации.
В статье также отмечается стратегическая неактуальность атаки, а также отсутствие четкого плана действий, как со стороны Киева, так и со стороны его союзников.
Ранее первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках с использованием дронов FPV на аэродромы в нескольких российских регионах, однако все удары были отражены.
Россия продолжит разговор с Украиной, заявили в Кремле