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Украинские СМИ отметили рост цен на продукты в стране более чем на 22% - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Украинские СМИ отметили рост цен на продукты в стране более чем на 22%
Украинские СМИ отметили рост цен на продукты в стране более чем на 22% - 10.06.2025, ПРАЙМ
Украинские СМИ отметили рост цен на продукты в стране более чем на 22%
Цены на продукты и безалкогольные напитки на Украине за последний год выросли более чем на 22%, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на данные госстата... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T17:40+0300
2025-06-10T17:40+0300
экономика
украина
мировая экономика
продукты
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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Цены на продукты и безалкогольные напитки на Украине за последний год выросли более чем на 22%, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на данные госстата страны. "Средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в мае 2025 года по сравнению с маем прошлого года выросли на 22,1%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте РБК-Украины. По данным госстата, больше всего подорожали яйца – на 86%. Цены на молоко выросли на 22%, на овощи – на 35,4%, на фрукты – на 33,5%, на хлеб – на 22,3%. Национальный банк Украины в апреле сообщал, что в первом квартале инфляция в стране росла и в марте ускорилась до 14,6% в годовом измерении.
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украина, мировая экономика, продукты, цены на продукты
Экономика, УКРАИНА, Мировая экономика, продукты, Цены на продукты
17:40 10.06.2025
 
Украинские СМИ отметили рост цен на продукты в стране более чем на 22%

Цены на продукты и напитки в Украине за год выросли более чем на 22%, сообщили СМИ страны

© Unsplash/Anastasiia KrutotaУкраинский флаг
Украинский флаг
© Unsplash/Anastasiia Krutota
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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Цены на продукты и безалкогольные напитки на Украине за последний год выросли более чем на 22%, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на данные госстата страны.
"Средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в мае 2025 года по сравнению с маем прошлого года выросли на 22,1%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте РБК-Украины.
По данным госстата, больше всего подорожали яйца – на 86%. Цены на молоко выросли на 22%, на овощи – на 35,4%, на фрукты – на 33,5%, на хлеб – на 22,3%.
Национальный банк Украины в апреле сообщал, что в первом квартале инфляция в стране росла и в марте ускорилась до 14,6% в годовом измерении.
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ЭкономикаУКРАИНАМировая экономикапродуктыЦены на продукты
 
 
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