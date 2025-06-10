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Украинские СМИ отметили рост цен на продукты в стране более чем на 22%

Украинские СМИ отметили рост цен на продукты в стране более чем на 22% - 10.06.2025, ПРАЙМ

Украинские СМИ отметили рост цен на продукты в стране более чем на 22%

Цены на продукты и безалкогольные напитки на Украине за последний год выросли более чем на 22%, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на данные госстата... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T17:40+0300

2025-06-10T17:40+0300

2025-06-10T17:40+0300

экономика

украина

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цены на продукты

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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Цены на продукты и безалкогольные напитки на Украине за последний год выросли более чем на 22%, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на данные госстата страны. "Средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в мае 2025 года по сравнению с маем прошлого года выросли на 22,1%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте РБК-Украины. По данным госстата, больше всего подорожали яйца – на 86%. Цены на молоко выросли на 22%, на овощи – на 35,4%, на фрукты – на 33,5%, на хлеб – на 22,3%. Национальный банк Украины в апреле сообщал, что в первом квартале инфляция в стране росла и в марте ускорилась до 14,6% в годовом измерении.

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украина, мировая экономика, продукты, цены на продукты