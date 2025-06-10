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Фьючерсы Уолл-стрит колеблются в ожидании итогов переговоров США и КНР

Фьючерсы Уолл-стрит колеблются в ожидании итогов переговоров США и КНР - 10.06.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит колеблются в ожидании итогов переговоров США и КНР

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник не показывают единой динамики в ожидании результатов торговых переговоров между США и Китаем,... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T13:40+0300

2025-06-10T13:40+0300

2025-06-10T13:40+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник не показывают единой динамики в ожидании результатов торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 13.27 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,03% - до 42 785 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 рос на 0,14% - до 21 851,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 6 016,75 пункта. Трейдеры следят за ходом переговоров между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что получает "только хорошие сигналы" о торговых переговорах с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога. Как позднее передало агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского чиновника, переговоры продолжатся во вторник. "Хотя участники рынка явно воспринимают перспективы как торговой политики, так и более широкой картины как наполовину полный стакан, мы не думаем, что ситуацию следует интерпретировать как мнение о том, что пошлины будут полностью отменены", - цитирует агентство Рейтер заместителя главного рыночного экономиста Capital Economics Йонаса Гольтерманна (Jonas Goltermann).

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рынок, торги, фьючерсы уолл-стрит, китай, сша