https://1prime.ru/20250610/uoll-strit-858368237.html
Фьючерсы Уолл-стрит колеблются в ожидании итогов переговоров США и КНР
Фьючерсы Уолл-стрит колеблются в ожидании итогов переговоров США и КНР - 10.06.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит колеблются в ожидании итогов переговоров США и КНР
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник не показывают единой динамики в ожидании результатов торговых переговоров между США и Китаем,... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T13:40+0300
2025-06-10T13:40+0300
2025-06-10T13:40+0300
экономика
рынок
торги
фьючерсы уолл-стрит
китай
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/35/841333544_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_711e81358f89c66b45350c822cdada87.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник не показывают единой динамики в ожидании результатов торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 13.27 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,03% - до 42 785 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 рос на 0,14% - до 21 851,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 6 016,75 пункта. Трейдеры следят за ходом переговоров между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что получает "только хорошие сигналы" о торговых переговорах с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога. Как позднее передало агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского чиновника, переговоры продолжатся во вторник. "Хотя участники рынка явно воспринимают перспективы как торговой политики, так и более широкой картины как наполовину полный стакан, мы не думаем, что ситуацию следует интерпретировать как мнение о том, что пошлины будут полностью отменены", - цитирует агентство Рейтер заместителя главного рыночного экономиста Capital Economics Йонаса Гольтерманна (Jonas Goltermann).
https://1prime.ru/20250610/aktsii-858364774.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/35/841333544_186:0:2007:1366_1920x0_80_0_0_a068914bbd4aaddb1f37e454a2ce5e13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, фьючерсы уолл-стрит, китай, сша
Экономика, Рынок, Торги, фьючерсы Уолл-стрит, КИТАЙ, США
Фьючерсы Уолл-стрит колеблются в ожидании итогов переговоров США и КНР
Фьючерсы Уолл-стрит не показывают единой динамики в ожидании итогов переговоров США и КНР
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник не показывают единой динамики в ожидании результатов торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 13.27 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,03% - до 42 785 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 рос на 0,14% - до 21 851,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 6 016,75 пункта.
Трейдеры следят за ходом переговоров между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что получает "только хорошие сигналы" о торговых переговорах с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога.
Как позднее передало агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского чиновника, переговоры продолжатся во вторник.
"Хотя участники рынка явно воспринимают перспективы как торговой политики, так и более широкой картины как наполовину полный стакан, мы не думаем, что ситуацию следует интерпретировать как мнение о том, что пошлины будут полностью отменены", - цитирует агентство Рейтер заместителя главного рыночного экономиста Capital Economics Йонаса Гольтерманна (Jonas Goltermann).
Российский рынок акций в основную сессию вторника перешел к снижению