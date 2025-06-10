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Юрист объяснила дачникам, как легально продать урожай и не платить налог - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Юрист объяснила дачникам, как легально продать урожай и не платить налог
Юрист объяснила дачникам, как легально продать урожай и не платить налог - 10.06.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснила дачникам, как легально продать урожай и не платить налог
Если продавать самостоятельно выращенные на небольшом участке овощи или фрукты, то налог платить не придется. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T02:02+0300
2025-06-10T02:02+0300
дача
общество
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Если продавать самостоятельно выращенные на небольшом участке овощи или фрукты, то налог платить не придется. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Анастасия Билялова.По ее словам, закон разрешает продавать урожай со своего участка без уплаты налогов, если соблюдаются два условия:Подтвердить соответствие этим критериям поможет справка, выданная СНТ или местной (поселковой) администрацией."Однако торговать разрешено не везде. Продавать продукцию можно только в специализированных местах - рынках и ярмарках после согласования с владельцем площадки", - рассказала эксперт.Продажа урожая вне специально отведенных для этого мест считается нарушением закона. Наказание в каждом субъекте России свое.В частности, в Москве штраф составит от 2,5 до 5 тысяч рублей (статья 11.13 местного КоАП). Если нарушение совершено повторно либо урожай продавали в вестибюлях станций, подуличных переходах и других сооружениях метрополитена, на территории ММТС, в 50-метровой зоне от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена и территории ММТС, на территориях объектов (зданий, строений, сооружений) транспортно-пересадочных узлов и в 50-метровой зоне от указанных объектов, то штраф составит 5 тысяч рублей.
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дача, общество , бизнес, урожай
дача, Общество , Бизнес, урожай
02:02 10.06.2025
 
Юрист объяснила дачникам, как легально продать урожай и не платить налог

Юрист Билялова объяснила, как легально продать урожай с дачи и не платить налог

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОвощи на одном из прилавков
Овощи на одном из прилавков - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Если продавать самостоятельно выращенные на небольшом участке овощи или фрукты, то налог платить не придется. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Анастасия Билялова.
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По ее словам, закон разрешает продавать урожай со своего участка без уплаты налогов, если соблюдаются два условия:
  • Размер вашего участка не больше 50 соток;
  • Урожай вы выращиваете сами, без привлечения работников.
Подтвердить соответствие этим критериям поможет справка, выданная СНТ или местной (поселковой) администрацией.
"Однако торговать разрешено не везде. Продавать продукцию можно только в специализированных местах - рынках и ярмарках после согласования с владельцем площадки", - рассказала эксперт.
Продажа урожая вне специально отведенных для этого мест считается нарушением закона. Наказание в каждом субъекте России свое.
В частности, в Москве штраф составит от 2,5 до 5 тысяч рублей (статья 11.13 местного КоАП). Если нарушение совершено повторно либо урожай продавали в вестибюлях станций, подуличных переходах и других сооружениях метрополитена, на территории ММТС, в 50-метровой зоне от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена и территории ММТС, на территориях объектов (зданий, строений, сооружений) транспортно-пересадочных узлов и в 50-метровой зоне от указанных объектов, то штраф составит 5 тысяч рублей.
 
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