https://1prime.ru/20250610/uzbekistan-858356919.html
В Узбекистане рассказали о проектах с компаниями РФ по редким металлам
В Узбекистане рассказали о проектах с компаниями РФ по редким металлам - 10.06.2025, ПРАЙМ
В Узбекистане рассказали о проектах с компаниями РФ по редким металлам
АО "Узбекский комбинат технологических металлов" (УзКТМ) сотрудничает с компаниями и институтами из России в реализации более 70 проектов общей стоимостью 1,6... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T09:34+0300
2025-06-10T09:34+0300
2025-06-10T09:34+0300
россия
узбекистан
бизнес
металлы
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_adeb688b11ba3b5511b5b9bcdd5a3a82.jpg
ТАШКЕНТ, 10 июн – ПРАЙМ. АО "Узбекский комбинат технологических металлов" (УзКТМ) сотрудничает с компаниями и институтами из России в реализации более 70 проектов общей стоимостью 1,6 миллиарда долларов, сообщил журналистам заместитель председателя правления предприятия Амир Абидов. В Ташкенте 10-12 июня проводится 4-й Ташкентский международный инвестиционный форум. По данным устроителей, форум ежегодно объединяет свыше трех тысяч участников более чем из 100 государств. "У нас более 70 проектов на сумму свыше 1,6 миллиардов долларов. Мы готовы привлечь наших уважаемых коллег из России. Мы работаем по R&D-проектам с российскими компаниями", - сказал Абидов на полях форума, отвечая на вопрос РИА Новости о сотрудничестве с компаниями из РФ. Он уточнил, что комбинат сотрудничает с ГК "Русредмет", с ЦНИИчермет имени И. П. Бардина и МИСиС. "От разработки новых технологий, например, по гидрометеорологии, по технологии редкоземельных металлов, по порошковой металлургии", - добавил Абидов. УзКТМ был создан в июле 2024 года на базе научно-производственного объединения "Редкие металлы и твердые сплавы", входящего в АО "Алмалыкский ГМК". В Узбекистане выявлены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан. В апреле прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам совместно с иностранными партнерами разработать проекты по добыче и переработке редкоземельных металлов с учетом спроса на них на мировом рынке. Тогда же ЕС и узбекистанское правительство подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области критически важного сырья. Документ предусматривает партнерство сторон в разработке, финансировании и создании инфраструктуры поставок критически важного сырья. В сентябре аналогичный меморандум был подписан с властями США.
https://1prime.ru/20250609/putin-858327214.html
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6e51d437e2e83ef63016c021298e736b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, бизнес, металлы
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Бизнес, металлы
В Узбекистане рассказали о проектах с компаниями РФ по редким металлам
Абидов: УзКТМ сотрудничает с российскими компаниями в реализации более 70 проектов
ТАШКЕНТ, 10 июн – ПРАЙМ. АО "Узбекский комбинат технологических металлов" (УзКТМ) сотрудничает с компаниями и институтами из России в реализации более 70 проектов общей стоимостью 1,6 миллиарда долларов, сообщил журналистам заместитель председателя правления предприятия Амир Абидов.
В Ташкенте 10-12 июня проводится 4-й Ташкентский международный инвестиционный форум. По данным устроителей, форум ежегодно объединяет свыше трех тысяч участников более чем из 100 государств.
"У нас более 70 проектов на сумму свыше 1,6 миллиардов долларов. Мы готовы привлечь наших уважаемых коллег из России. Мы работаем по R&D-проектам с российскими компаниями", - сказал Абидов на полях форума, отвечая на вопрос РИА Новости о сотрудничестве с компаниями из РФ.
Он уточнил, что комбинат сотрудничает с ГК "Русредмет", с ЦНИИчермет имени И. П. Бардина и МИСиС. "От разработки новых технологий, например, по гидрометеорологии, по технологии редкоземельных металлов, по порошковой металлургии", - добавил Абидов.
УзКТМ был создан в июле 2024 года на базе научно-производственного объединения "Редкие металлы и твердые сплавы", входящего в АО "Алмалыкский ГМК".
В Узбекистане выявлены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан.
В апреле прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам совместно с иностранными партнерами разработать проекты по добыче и переработке редкоземельных металлов с учетом спроса на них на мировом рынке. Тогда же ЕС и узбекистанское правительство подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области критически важного сырья. Документ предусматривает партнерство сторон в разработке, финансировании и создании инфраструктуры поставок критически важного сырья. В сентябре аналогичный меморандум был подписан с властями США.
Россия и БРИКС продолжат равноправное сотрудничество, заявил Путин