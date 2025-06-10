Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Узбекистане рассказали о проектах с компаниями РФ по редким металлам - 10.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250610/uzbekistan-858356919.html
В Узбекистане рассказали о проектах с компаниями РФ по редким металлам
В Узбекистане рассказали о проектах с компаниями РФ по редким металлам - 10.06.2025, ПРАЙМ
В Узбекистане рассказали о проектах с компаниями РФ по редким металлам
АО "Узбекский комбинат технологических металлов" (УзКТМ) сотрудничает с компаниями и институтами из России в реализации более 70 проектов общей стоимостью 1,6... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T09:34+0300
2025-06-10T09:34+0300
россия
узбекистан
бизнес
металлы
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_adeb688b11ba3b5511b5b9bcdd5a3a82.jpg
ТАШКЕНТ, 10 июн – ПРАЙМ. АО "Узбекский комбинат технологических металлов" (УзКТМ) сотрудничает с компаниями и институтами из России в реализации более 70 проектов общей стоимостью 1,6 миллиарда долларов, сообщил журналистам заместитель председателя правления предприятия Амир Абидов. В Ташкенте 10-12 июня проводится 4-й Ташкентский международный инвестиционный форум. По данным устроителей, форум ежегодно объединяет свыше трех тысяч участников более чем из 100 государств. "У нас более 70 проектов на сумму свыше 1,6 миллиардов долларов. Мы готовы привлечь наших уважаемых коллег из России. Мы работаем по R&amp;D-проектам с российскими компаниями", - сказал Абидов на полях форума, отвечая на вопрос РИА Новости о сотрудничестве с компаниями из РФ. Он уточнил, что комбинат сотрудничает с ГК "Русредмет", с ЦНИИчермет имени И. П. Бардина и МИСиС. "От разработки новых технологий, например, по гидрометеорологии, по технологии редкоземельных металлов, по порошковой металлургии", - добавил Абидов. УзКТМ был создан в июле 2024 года на базе научно-производственного объединения "Редкие металлы и твердые сплавы", входящего в АО "Алмалыкский ГМК". В Узбекистане выявлены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан. В апреле прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам совместно с иностранными партнерами разработать проекты по добыче и переработке редкоземельных металлов с учетом спроса на них на мировом рынке. Тогда же ЕС и узбекистанское правительство подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области критически важного сырья. Документ предусматривает партнерство сторон в разработке, финансировании и создании инфраструктуры поставок критически важного сырья. В сентябре аналогичный меморандум был подписан с властями США.
https://1prime.ru/20250609/putin-858327214.html
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6e51d437e2e83ef63016c021298e736b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, узбекистан, бизнес, металлы
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Бизнес, металлы
09:34 10.06.2025
 
В Узбекистане рассказали о проектах с компаниями РФ по редким металлам

Абидов: УзКТМ сотрудничает с российскими компаниями в реализации более 70 проектов

Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 10 июн – ПРАЙМ. АО "Узбекский комбинат технологических металлов" (УзКТМ) сотрудничает с компаниями и институтами из России в реализации более 70 проектов общей стоимостью 1,6 миллиарда долларов, сообщил журналистам заместитель председателя правления предприятия Амир Абидов.
В Ташкенте 10-12 июня проводится 4-й Ташкентский международный инвестиционный форум. По данным устроителей, форум ежегодно объединяет свыше трех тысяч участников более чем из 100 государств.
"У нас более 70 проектов на сумму свыше 1,6 миллиардов долларов. Мы готовы привлечь наших уважаемых коллег из России. Мы работаем по R&D-проектам с российскими компаниями", - сказал Абидов на полях форума, отвечая на вопрос РИА Новости о сотрудничестве с компаниями из РФ.
Он уточнил, что комбинат сотрудничает с ГК "Русредмет", с ЦНИИчермет имени И. П. Бардина и МИСиС. "От разработки новых технологий, например, по гидрометеорологии, по технологии редкоземельных металлов, по порошковой металлургии", - добавил Абидов.
УзКТМ был создан в июле 2024 года на базе научно-производственного объединения "Редкие металлы и твердые сплавы", входящего в АО "Алмалыкский ГМК".
В Узбекистане выявлены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан.
В апреле прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам совместно с иностранными партнерами разработать проекты по добыче и переработке редкоземельных металлов с учетом спроса на них на мировом рынке. Тогда же ЕС и узбекистанское правительство подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области критически важного сырья. Документ предусматривает партнерство сторон в разработке, финансировании и создании инфраструктуры поставок критически важного сырья. В сентябре аналогичный меморандум был подписан с властями США.
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
Россия и БРИКС продолжат равноправное сотрудничество, заявил Путин
Вчера, 12:13
 
РОССИЯУЗБЕКИСТАНБизнесметаллы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала