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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 июня
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 июня - 10.06.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 июня
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 7,27 копейки - до 10,9057 рубля, доллара - на 55,4 копейки, до 78,6003 рубля, евро - на | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T17:31+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 7,27 копейки - до 10,9057 рубля, доллара - на 55,4 копейки, до 78,6003 рубля, евро - на 57,48 копейки, до 89,7918 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, юань, доллар сша, евро, рынок, финансы
Экономика, Банк России, юань, Доллар США, евро, Рынок, Финансы
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 июня
Официальный курс юаня на среду - 10,91 руб, доллара - 78,60 руб, евро - 89,79 руб
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 7,27 копейки - до 10,9057 рубля, доллара - на 55,4 копейки, до 78,6003 рубля, евро - на 57,48 копейки, до 89,7918 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ отметил двукратный рост числа платежей с помощью QR-кодов и биометрии