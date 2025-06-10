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Альфа-банк и МКБ понизили ставки по вкладам после заседания Банка России - 10.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Альфа-банк и МКБ понизили ставки по вкладам после заседания Банка России
Альфа-банк и МКБ понизили ставки по вкладам после заседания Банка России - 10.06.2025, ПРАЙМ
Альфа-банк и МКБ понизили ставки по вкладам после заседания Банка России
Альфа-банк и МКБ понизили ставки по вкладам после заседания Банка России по ключевой ставке, следует из данных маркетингового агентства Marcs, которые есть у... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T12:27+0300
2025-06-10T12:27+0300
экономика
банки
финансы
ставка по вкладам
банк россии
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Альфа-банк и МКБ понизили ставки по вкладам после заседания Банка России по ключевой ставке, следует из данных маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости. ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. После заседания ЦБ Сбербанк сообщал, что с 11 июня снижает ставки по основной линейке вкладов на 1 процентный пункт на всех сроках, максимальная ставка будет 19% годовых. Согласно данным агентства, Альфа-банк 7 и 9 июня изменил ставки по вкладам в рублях. По вкладу "Альфа-Вклад Юбилейный" понижение ставок (для сумм от 50 тысяч рублей) составило 1,95-2 п.п., до 15,79-16%. По вкладам "Альфа-Вклад новые деньги", "Альфа-Вклад Максимальный" и "Альфа-Вклад А-Клуб" (минимальная сумма 20 миллионов рублей) на всех сроках на 0,21-2,51 п.п., до 9,92-18,6%, 11,03-18% и 12,45-18,51% соответственно. "По вкладу для пенсионеров понижение ставок на всех сроках на 0,93-2,5 п.п. до 11,1-18,1%. По пополняемым вкладам во всех сегментах понижение на всех сроках на 0,09-2 п.п. до 9,57-17,3%. По управляемым вкладам во всех сегментах понижение на всех сроках на 0,09-2,51 п.п. до 9,57-17,2%", - также говорится в сообщении. МКБ с 7 июня понизил ставки по закрытым вкладам в рублях во всех сегментах: в массовом сегменте по закрытым вкладам на 0,25-2 п.п., до 10-20,5%, в массовом-высокодоходном сегменте на сроках 3-12 месяца и 24 месяца на 0,25-2 п.п., до 16,6-19,1%.
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банки, финансы, ставка по вкладам, банк россии
Экономика, Банки, Финансы, ставка по вкладам, Банк России
12:27 10.06.2025
 
Альфа-банк и МКБ понизили ставки по вкладам после заседания Банка России

Marcs: Альфа-банк и МКБ понизили ставки по вкладам после заседания ЦБ по ключевой ставке

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАльфа-банк
Альфа-банк - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Альфа-банк и МКБ понизили ставки по вкладам после заседания Банка России по ключевой ставке, следует из данных маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
После заседания ЦБ Сбербанк сообщал, что с 11 июня снижает ставки по основной линейке вкладов на 1 процентный пункт на всех сроках, максимальная ставка будет 19% годовых.
Согласно данным агентства, Альфа-банк 7 и 9 июня изменил ставки по вкладам в рублях. По вкладу "Альфа-Вклад Юбилейный" понижение ставок (для сумм от 50 тысяч рублей) составило 1,95-2 п.п., до 15,79-16%. По вкладам "Альфа-Вклад новые деньги", "Альфа-Вклад Максимальный" и "Альфа-Вклад А-Клуб" (минимальная сумма 20 миллионов рублей) на всех сроках на 0,21-2,51 п.п., до 9,92-18,6%, 11,03-18% и 12,45-18,51% соответственно.
"По вкладу для пенсионеров понижение ставок на всех сроках на 0,93-2,5 п.п. до 11,1-18,1%. По пополняемым вкладам во всех сегментах понижение на всех сроках на 0,09-2 п.п. до 9,57-17,3%. По управляемым вкладам во всех сегментах понижение на всех сроках на 0,09-2,51 п.п. до 9,57-17,2%", - также говорится в сообщении.
МКБ с 7 июня понизил ставки по закрытым вкладам в рублях во всех сегментах: в массовом сегменте по закрытым вкладам на 0,25-2 п.п., до 10-20,5%, в массовом-высокодоходном сегменте на сроках 3-12 месяца и 24 месяца на 0,25-2 п.п., до 16,6-19,1%.
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
Ставки по полугодовым вкладам опустились ниже 19%
09:38
 
ЭкономикаБанкиФинансыставка по вкладамБанк России
 
 
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