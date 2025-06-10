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Вторая группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины
Вторая группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины - 10.06.2025, ПРАЙМ
Вторая группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины
Вторая группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых на прошлой неделе в Стамбуле... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T17:19+0300
2025-06-10T17:19+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Вторая группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых на прошлой неделе в Стамбуле договорённостей, сообщили в Минобороны РФ. "Десятого июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих", - говорится в сообщении. Отмечается, что взамен была передана группа военнопленных ВСУ. "В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", - уточнили в МО РФ. В ведомстве подчеркнули, что все вернувшиеся военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
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РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, военные
Вторая группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины
Минобороны: вторая группа российских военных возвращена с подконтрольной Киеву территории
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Вторая группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых на прошлой неделе в Стамбуле договорённостей, сообщили в Минобороны РФ.
"Десятого июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что взамен была передана группа военнопленных ВСУ.
"В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", - уточнили в МО РФ.
В ведомстве подчеркнули, что все вернувшиеся военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
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