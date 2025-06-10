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Вторая группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Вторая группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины
Вторая группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины - 10.06.2025, ПРАЙМ
Вторая группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины
Вторая группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых на прошлой неделе в Стамбуле... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T17:19+0300
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россия
украина
всу
военные
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Вторая группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых на прошлой неделе в Стамбуле договорённостей, сообщили в Минобороны РФ. "Десятого июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих", - говорится в сообщении. Отмечается, что взамен была передана группа военнопленных ВСУ. "В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", - уточнили в МО РФ. В ведомстве подчеркнули, что все вернувшиеся военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
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россия, украина, всу, военные
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, военные
17:19 10.06.2025
 
Вторая группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины

Минобороны: вторая группа российских военных возвращена с подконтрольной Киеву территории

© fotolia.com / Farmer" Флаг России
 Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© fotolia.com / Farmer
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Вторая группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых на прошлой неделе в Стамбуле договорённостей, сообщили в Минобороны РФ.
"Десятого июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что взамен была передана группа военнопленных ВСУ.
"В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", - уточнили в МО РФ.
В ведомстве подчеркнули, что все вернувшиеся военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
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РОССИЯУКРАИНАВСУвоенные
 
 
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