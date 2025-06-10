https://1prime.ru/20250610/voennye-858378765.html

Вторая группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины

Вторая группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины - 10.06.2025, ПРАЙМ

Вторая группа российских военнослужащих возвращена с территории Украины

Вторая группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых на прошлой неделе в Стамбуле... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T17:19+0300

2025-06-10T17:19+0300

2025-06-10T17:19+0300

россия

украина

всу

военные

https://cdnn.1prime.ru/img/76334/87/763348735_0:260:3888:2447_1920x0_80_0_0_5041f56b2c61083a3b87c7544dcebc7f.jpg

МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Вторая группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках достигнутых на прошлой неделе в Стамбуле договорённостей, сообщили в Минобороны РФ. "Десятого июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих", - говорится в сообщении. Отмечается, что взамен была передана группа военнопленных ВСУ. "В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", - уточнили в МО РФ. В ведомстве подчеркнули, что все вернувшиеся военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

https://1prime.ru/20250608/tela-858308424.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, всу, военные