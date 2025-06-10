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Рубль заметно вырос к юаню на Московской бирже - 10.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250610/yuan-858383627.html
Рубль заметно вырос к юаню на Московской бирже
Рубль заметно вырос к юаню на Московской бирже - 10.06.2025, ПРАЙМ
Рубль заметно вырос к юаню на Московской бирже
Рубль заметно вырос к юаню на Московской бирже по итогам торгов вторника, следует из данных площадки. | 10.06.2025, ПРАЙМ
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2025-06-10T20:08+0300
экономика
рынок
москва
рф
юрий кравченко
"бкс мир инвестиций"
ик "велес капитал"
ук альфа-капитал
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль заметно вырос к юаню на Московской бирже по итогам торгов вторника, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 15 копеек по отношению к предыдущему закрытию - до 10,81 рубля. Августовский фьючерс нефти марки Brent на 19.17 мск дорожал на 0,85% - до 67,61 доллара за баррель. Юань на минимумах Юань снизился на 1,37%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 10,78 – 10,92 рубля. "Рубль тоже возобновляет сегодня тенденцию к укреплению, что служит негативом для акций экспортеров. Крепость рубля объясняется общим снижением спроса на валюту со стороны бизнеса и населения. Однако появился и тренд на снижение продажи валютной выручки экспортерами. На горизонте второго полугодия ожидаем разворот рубля к ослаблению", - заметила Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". Нефть при этом продолжает восхождение наверх — Brent торгуется в районе 67,6 доллара, потенциально может дорасти до следующего сопротивления — 68,6 доллара, однако глобальная динамика черного золота остается нисходящей, добавляет эксперт. "Во вторник рубль на биржевом рынке продолжал чувствовать себя весьма уверенно. Пара юань/рубль открылась на уровне 10,9 рубля (против закрытия понедельника на 10,96 рубля)… Рубль обновил в паре с юанем максимумы последних недель и вышел на уровень мая 2023 года", - добавил Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал". "Официальные данные ЦБ указали также на укрепление российской валюты к доллару и евро. На стороне рубля может играть рост нефтяных цен в мире и фактор слабого спроса на валюту, о котором ЦБ РФ напомнил в обзоре рисковых финансовых рынков", - отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Крепкий рубль в текущих финансовых и геополитических условиях может быть выгоден в качестве стабильного воплощения денежной системы, но для экспортеров и производителей это не самое удобное, что может быть, указывает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Прогнозы В целом у курса остается потенциал к росту выше 10,9 рубля за юань, но в среду он, вероятно, останется ниже этого уровня перед длинными выходными, рассказал Григорьев. "Прогноз по валютным парам на 11 июня: доллар — движение в диапазоне 78,6–79,5 рубля, юань — движение в диапазоне 10,85—11,08 рубля", - ожидает Рокотянская.
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рынок, москва, рф, юрий кравченко, "бкс мир инвестиций", ик "велес капитал", ук альфа-капитал
Экономика, Рынок, МОСКВА, РФ, Юрий Кравченко, "БКС Мир инвестиций", ИК "ВЕЛЕС Капитал", УК Альфа-Капитал
20:08 10.06.2025
 
Рубль заметно вырос к юаню на Московской бирже

Курс юаня на Московской бирже снизился до 10,81 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней и российских рублей
Банкноты китайских юаней и российских рублей - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль заметно вырос к юаню на Московской бирже по итогам торгов вторника, следует из данных площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 15 копеек по отношению к предыдущему закрытию - до 10,81 рубля.
Августовский фьючерс нефти марки Brent на 19.17 мск дорожал на 0,85% - до 67,61 доллара за баррель.

Юань на минимумах

Юань снизился на 1,37%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 10,78 – 10,92 рубля.
"Рубль тоже возобновляет сегодня тенденцию к укреплению, что служит негативом для акций экспортеров. Крепость рубля объясняется общим снижением спроса на валюту со стороны бизнеса и населения. Однако появился и тренд на снижение продажи валютной выручки экспортерами. На горизонте второго полугодия ожидаем разворот рубля к ослаблению", - заметила Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций".
Нефть при этом продолжает восхождение наверх — Brent торгуется в районе 67,6 доллара, потенциально может дорасти до следующего сопротивления — 68,6 доллара, однако глобальная динамика черного золота остается нисходящей, добавляет эксперт.
"Во вторник рубль на биржевом рынке продолжал чувствовать себя весьма уверенно. Пара юань/рубль открылась на уровне 10,9 рубля (против закрытия понедельника на 10,96 рубля)… Рубль обновил в паре с юанем максимумы последних недель и вышел на уровень мая 2023 года", - добавил Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".
"Официальные данные ЦБ указали также на укрепление российской валюты к доллару и евро. На стороне рубля может играть рост нефтяных цен в мире и фактор слабого спроса на валюту, о котором ЦБ РФ напомнил в обзоре рисковых финансовых рынков", - отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Крепкий рубль в текущих финансовых и геополитических условиях может быть выгоден в качестве стабильного воплощения денежной системы, но для экспортеров и производителей это не самое удобное, что может быть, указывает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

Прогнозы

В целом у курса остается потенциал к росту выше 10,9 рубля за юань, но в среду он, вероятно, останется ниже этого уровня перед длинными выходными, рассказал Григорьев.
"Прогноз по валютным парам на 11 июня: доллар — движение в диапазоне 78,6–79,5 рубля, юань — движение в диапазоне 10,85—11,08 рубля", - ожидает Рокотянская.
 
ЭкономикаРынокМОСКВАРФЮрий Кравченко"БКС Мир инвестиций"ИК "ВЕЛЕС Капитал"УК Альфа-Капитал
 
 
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