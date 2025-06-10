https://1prime.ru/20250610/yuzhnaya-koreya-858374339.html

Посол РФ отметил потенциал для восстановления сотрудничества с Южной Кореей

Посол РФ отметил потенциал для восстановления сотрудничества с Южной Кореей - 10.06.2025, ПРАЙМ

Посол РФ отметил потенциал для восстановления сотрудничества с Южной Кореей

Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что Москва и Сеул обладают потенциалом для восстановления взаимовыгодного сотрудничества в интересах народов обеих... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T16:10+0300

2025-06-10T16:10+0300

2025-06-10T16:10+0300

политика

россия

южная корея

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СЕУЛ, 10 июн - ПРАЙМ. Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что Москва и Сеул обладают потенциалом для восстановления взаимовыгодного сотрудничества в интересах народов обеих стран, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня, несмотря на накопленные трудности, Москва и Сеул обладают потенциалом для восстановления взаимовыгодного сотрудничества. Я убежден, что это отвечает интересам как российского, так и корейского народов", - заявил посол на мероприятии в преддверии Дня России. Он добавил, что в этом году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея. "Как ответственный член международного сообщества Россия выступает за более справедливый и устойчивый мировой порядок", - подчеркнул посол. Зиновьев отметил, что Россия пользуется поддержкой стран глобального большинства, представители многих из которых посетили мероприятие. На приеме в честь наступающего Дня России присутствовали гости из Южной Кореи, Белоруссии, ряда стран СНГ, Индии, Китая, Венгрии, Сербии, Мексики, Египта, Уругвая, Эквадора и других государств.

https://1prime.ru/20250516/koreja-857622781.html

южная корея

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