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Посол РФ отметил потенциал для восстановления сотрудничества с Южной Кореей - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Посол РФ отметил потенциал для восстановления сотрудничества с Южной Кореей
Посол РФ отметил потенциал для восстановления сотрудничества с Южной Кореей - 10.06.2025, ПРАЙМ
Посол РФ отметил потенциал для восстановления сотрудничества с Южной Кореей
Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что Москва и Сеул обладают потенциалом для восстановления взаимовыгодного сотрудничества в интересах народов обеих... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T16:10+0300
2025-06-10T16:10+0300
политика
россия
южная корея
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СЕУЛ, 10 июн - ПРАЙМ. Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что Москва и Сеул обладают потенциалом для восстановления взаимовыгодного сотрудничества в интересах народов обеих стран, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня, несмотря на накопленные трудности, Москва и Сеул обладают потенциалом для восстановления взаимовыгодного сотрудничества. Я убежден, что это отвечает интересам как российского, так и корейского народов", - заявил посол на мероприятии в преддверии Дня России. Он добавил, что в этом году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея. "Как ответственный член международного сообщества Россия выступает за более справедливый и устойчивый мировой порядок", - подчеркнул посол. Зиновьев отметил, что Россия пользуется поддержкой стран глобального большинства, представители многих из которых посетили мероприятие. На приеме в честь наступающего Дня России присутствовали гости из Южной Кореи, Белоруссии, ряда стран СНГ, Индии, Китая, Венгрии, Сербии, Мексики, Египта, Уругвая, Эквадора и других государств.
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россия, южная корея
Политика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
16:10 10.06.2025
 
Посол РФ отметил потенциал для восстановления сотрудничества с Южной Кореей

Посол Зиновьев: у Москвы и Сеула есть потенциал для восстановления сотрудничества

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СЕУЛ, 10 июн - ПРАЙМ. Посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что Москва и Сеул обладают потенциалом для восстановления взаимовыгодного сотрудничества в интересах народов обеих стран, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня, несмотря на накопленные трудности, Москва и Сеул обладают потенциалом для восстановления взаимовыгодного сотрудничества. Я убежден, что это отвечает интересам как российского, так и корейского народов", - заявил посол на мероприятии в преддверии Дня России.
Он добавил, что в этом году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея.
"Как ответственный член международного сообщества Россия выступает за более справедливый и устойчивый мировой порядок", - подчеркнул посол.
Зиновьев отметил, что Россия пользуется поддержкой стран глобального большинства, представители многих из которых посетили мероприятие.
На приеме в честь наступающего Дня России присутствовали гости из Южной Кореи, Белоруссии, ряда стран СНГ, Индии, Китая, Венгрии, Сербии, Мексики, Египта, Уругвая, Эквадора и других государств.
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