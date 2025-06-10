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"Позор". Захарова ответила на отказ Киева забрать тела погибших военных - 10.06.2025, ПРАЙМ
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"Позор". Захарова ответила на отказ Киева забрать тела погибших военных
"Позор". Захарова ответила на отказ Киева забрать тела погибших военных - 10.06.2025, ПРАЙМ
"Позор". Захарова ответила на отказ Киева забрать тела погибших военных
Отказ Киева забрать тела погибших военных ВСУ - позор на весь мир, это показало расчеловечивание киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T13:02+0300
2025-06-10T13:03+0300
общество
киев
мария захарова
всу
мид рф
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Отказ Киева забрать тела погибших военных ВСУ - позор на весь мир, это показало расчеловечивание киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Он же (киевский режим - ред.) еще их (тела - ред.) даже не забирает. Тогда, когда Россия собирает их тела, проводит работу по идентификации и просят, настойчиво просят забрать их для погребения. Нет такой мировой религии, нет такой мировой традиции, нет такого опыта у человечества, чтобы не забирали своих воинов. Это позор на весь мир", - сказала Захарова в рамках "Форума будущего 2050".
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общество , киев, мария захарова, всу, мид рф
Общество , Киев, Мария Захарова, ВСУ, МИД РФ
13:02 10.06.2025 (обновлено: 13:03 10.06.2025)
 
"Позор". Захарова ответила на отказ Киева забрать тела погибших военных

Захарова: отказ Киева забрать тела погибших военных ВСУ стал позором на весь мир

© РИА Новости . Евгения НовоженинаОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Отказ Киева забрать тела погибших военных ВСУ - позор на весь мир, это показало расчеловечивание киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Он же (киевский режим - ред.) еще их (тела - ред.) даже не забирает. Тогда, когда Россия собирает их тела, проводит работу по идентификации и просят, настойчиво просят забрать их для погребения. Нет такой мировой религии, нет такой мировой традиции, нет такого опыта у человечества, чтобы не забирали своих воинов. Это позор на весь мир", - сказала Захарова в рамках "Форума будущего 2050".
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
В Кремле выразили надежду, что Украина передаст тела погибших военных РФ
12:40
 
ОбществоКиевМария ЗахароваВСУМИД РФ
 
 
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