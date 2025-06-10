https://1prime.ru/20250610/zakharova-858366732.html
"Позор". Захарова ответила на отказ Киева забрать тела погибших военных
"Позор". Захарова ответила на отказ Киева забрать тела погибших военных - 10.06.2025, ПРАЙМ
"Позор". Захарова ответила на отказ Киева забрать тела погибших военных
Отказ Киева забрать тела погибших военных ВСУ - позор на весь мир, это показало расчеловечивание киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T13:02+0300
2025-06-10T13:02+0300
2025-06-10T13:03+0300
общество
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Отказ Киева забрать тела погибших военных ВСУ - позор на весь мир, это показало расчеловечивание киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Он же (киевский режим - ред.) еще их (тела - ред.) даже не забирает. Тогда, когда Россия собирает их тела, проводит работу по идентификации и просят, настойчиво просят забрать их для погребения. Нет такой мировой религии, нет такой мировой традиции, нет такого опыта у человечества, чтобы не забирали своих воинов. Это позор на весь мир", - сказала Захарова в рамках "Форума будущего 2050".
https://1prime.ru/20250610/kreml-858365256.html
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Общество , Киев, Мария Захарова, ВСУ, МИД РФ
"Позор". Захарова ответила на отказ Киева забрать тела погибших военных
Захарова: отказ Киева забрать тела погибших военных ВСУ стал позором на весь мир
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Отказ Киева забрать тела погибших военных ВСУ - позор на весь мир, это показало расчеловечивание киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Он же (киевский режим - ред.) еще их (тела - ред.) даже не забирает. Тогда, когда Россия собирает их тела, проводит работу по идентификации и просят, настойчиво просят забрать их для погребения. Нет такой мировой религии, нет такой мировой традиции, нет такого опыта у человечества, чтобы не забирали своих воинов. Это позор на весь мир", - сказала Захарова в рамках "Форума будущего 2050".
В Кремле выразили надежду, что Украина передаст тела погибших военных РФ