https://1prime.ru/20250610/zelenskiy-858353893.html

"Очень боятся": в Польше раскрыли главный страх режима Зеленского

"Очень боятся": в Польше раскрыли главный страх режима Зеленского - 10.06.2025, ПРАЙМ

"Очень боятся": в Польше раскрыли главный страх режима Зеленского

Польское издание Myśl Polska заявило, что резкая реакция Украины на учреждение в Польше Дня памяти жертв Волынской резни указывает на тревогу Киева по поводу... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T08:23+0300

2025-06-10T08:23+0300

2025-06-10T08:23+0300

политика

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Польское издание Myśl Polska заявило, что резкая реакция Украины на учреждение в Польше Дня памяти жертв Волынской резни указывает на тревогу Киева по поводу возможной потери западной поддержки."Они боятся, очень боятся, что знания о том, что совершили прославляемые ими "герои", что эти изображения груд костей и расколотых черепов, сделанных после проведенных нами частичных эксгумаций, широко распространятся по миру", — пишет издание.По мнению автора материала, в Киеве осознают, что подобные свидетельства могут существенно подорвать имидж Украины в глазах европейской общественности, особенно в момент, когда страна рассчитывает на внешнюю политическую и финансовую поддержку.Также в статье подчеркивается, что борьба за интерпретацию истории — это еще одна сфера, где киевский режим стремится интегрироваться в европейское сообщество, стараясь занять в нем благоприятную позицию.На прошлой неделе украинский МИД осудил решение польских властей об официальном установлении памятной даты, посвященной жертвам украинских националистов.5 июня украинские СМИ сообщили, что польский парламент принял постановление об объявлении 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершённого бойцами ОУН* и УПА*. Это решение вызвало очередную волну напряженности между Киевом и Варшавой.Вопрос исторической трактовки Волынской трагедии остается одним из самых болезненных в украинско-польских отношениях. Польская сторона считает, что в период с 1939 по 1945 год украинские националисты ОУН-УПА* совершили массовые убийства польского населения на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств довоенной Польши. В 2016 году польский сейм официально признал эти события актом геноцида.В ответ на снос памятника бойцам УПА* в польском Грушовичи Украина в 2017 году приостановила проведение эксгумационных работ на своей территории. Глава украинского Института нацпамяти Антон Дробович летом 2023 года заявил, что разрешение на раскопки не будет выдано, пока мемориал не будет восстановлен. Однако Владимир Зеленский позднее выразил готовность разблокировать этот процесс.* запрещенные в РФ экстремистские организации

https://1prime.ru/20250609/zelenskiy-858318837.html

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украина, киев, владимир зеленский, запад, польша