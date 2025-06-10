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Зеленский получил приглашение на саммит ЕС

Зеленский получил приглашение на саммит ЕС - 10.06.2025, ПРАЙМ

Зеленский получил приглашение на саммит ЕС

Владимир Зеленский получил приглашение на саммит ЕС, но решение об участии в нем еще не принято, сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T13:29+0300

2025-06-10T13:29+0300

2025-06-10T13:29+0300

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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский получил приглашение на саммит ЕС, но решение об участии в нем еще не принято, сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий. "Президент имеет приглашение на саммит НАТО, ЕС и Группы семи. Будет решаться его участие ближе к событиям, все зависит от условий безопасности. Обычно на таких сайтах происходят двусторонние встречи. Мы над этим и работаем", - приводит слова Тихого украинский телеканал "Общественное". При этом он не уточнил, когда и где пройдет саммит ЕС, на который приглашен Зеленский. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина приглашена на саммит НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, однако не уточнил, было ли приглашение адресовано ему лично. По данным газеты Algemeen Dagblad, которая ссылается на источники в альянсе, генсек НАТО Марк Рютте направил Зеленскому приглашение на саммит. В материале отмечалось, что пока неясно, какие части саммита будет разрешено посетить Зеленскому. По мнению дипломатов, он, скорее всего, получит приглашение на ужин с американским президентом Дональдом Трампом и другими лидерами стран НАТО, который пройдет в королевском дворце 24 июня. Как передавало агентство Блумберг со ссылкой на источники, организаторы саммита поддерживают недостаток ясности по вопросу участия Зеленского, чтобы не раздражать Трампа.

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украина, гаага, владимир зеленский, дональд трамп, марк рютте, нато, ес