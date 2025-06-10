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Зеленский получил приглашение на саммит ЕС
Зеленский получил приглашение на саммит ЕС - 10.06.2025, ПРАЙМ
Зеленский получил приглашение на саммит ЕС
Владимир Зеленский получил приглашение на саммит ЕС, но решение об участии в нем еще не принято, сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T13:29+0300
2025-06-10T13:29+0300
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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский получил приглашение на саммит ЕС, но решение об участии в нем еще не принято, сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий. "Президент имеет приглашение на саммит НАТО, ЕС и Группы семи. Будет решаться его участие ближе к событиям, все зависит от условий безопасности. Обычно на таких сайтах происходят двусторонние встречи. Мы над этим и работаем", - приводит слова Тихого украинский телеканал "Общественное". При этом он не уточнил, когда и где пройдет саммит ЕС, на который приглашен Зеленский. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина приглашена на саммит НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, однако не уточнил, было ли приглашение адресовано ему лично. По данным газеты Algemeen Dagblad, которая ссылается на источники в альянсе, генсек НАТО Марк Рютте направил Зеленскому приглашение на саммит. В материале отмечалось, что пока неясно, какие части саммита будет разрешено посетить Зеленскому. По мнению дипломатов, он, скорее всего, получит приглашение на ужин с американским президентом Дональдом Трампом и другими лидерами стран НАТО, который пройдет в королевском дворце 24 июня. Как передавало агентство Блумберг со ссылкой на источники, организаторы саммита поддерживают недостаток ясности по вопросу участия Зеленского, чтобы не раздражать Трампа.
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Политика, УКРАИНА, Гаага, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, ЕС
Зеленский получил приглашение на саммит ЕС
МИД Украины: решение об участии Зеленского в саммите ЕС еще не принято
МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский получил приглашение на саммит ЕС, но решение об участии в нем еще не принято, сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий.
"Президент имеет приглашение на саммит НАТО, ЕС и Группы семи. Будет решаться его участие ближе к событиям, все зависит от условий безопасности. Обычно на таких сайтах происходят двусторонние встречи. Мы над этим и работаем", - приводит слова Тихого украинский телеканал "Общественное".
При этом он не уточнил, когда и где пройдет саммит ЕС, на который приглашен Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина приглашена на саммит НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге, однако не уточнил, было ли приглашение адресовано ему лично. По данным газеты Algemeen Dagblad, которая ссылается на источники в альянсе, генсек НАТО Марк Рютте направил Зеленскому приглашение на саммит. В материале отмечалось, что пока неясно, какие части саммита будет разрешено посетить Зеленскому. По мнению дипломатов, он, скорее всего, получит приглашение на ужин с американским президентом Дональдом Трампом и другими лидерами стран НАТО, который пройдет в королевском дворце 24 июня.
Как передавало агентство Блумберг со ссылкой на источники, организаторы саммита поддерживают недостаток ясности по вопросу участия Зеленского, чтобы не раздражать Трампа.
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