https://1prime.ru/20250610/zelenskiy-858373483.html

"Моя работа": Зеленский заявил, что хочет сам вести переговоры с Россией

"Моя работа": Зеленский заявил, что хочет сам вести переговоры с Россией - 10.06.2025, ПРАЙМ

"Моя работа": Зеленский заявил, что хочет сам вести переговоры с Россией

Владимир Зеленский в беседе с венгерским изданием Valasz Online заявил, что украинская делегация, участвующая в переговорах с Россией, не уполномочена... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T15:50+0300

2025-06-10T15:50+0300

2025-06-10T15:50+0300

политика

россия

украина

владимир зеленский

переговоры

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в беседе с венгерским изданием Valasz Online заявил, что украинская делегация, участвующая в переговорах с Россией, не уполномочена затрагивать вопросы суверенитета и территориальной целостности Украины."Исходя из этого, наша делегация имеет мандат на обсуждение гуманитарных вопросов <...>. Однако у них нет мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины. Моя работа – вести переговоры по территориям", — сказал Зеленский.В начале июня в Стамбуле состоялся второй раунд российско-украинских переговоров. По итогам встречи Москва и Киев достигли договоренности о масштабном обмене военнопленными: предусматривается передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех", а также обмен пленными в возрасте до 25 лет. Максимальное количество обмениваемых лиц установлено на уровне не менее 1000 человек.На прошлой неделе генерал-лейтенант Александр Зорин, член российской переговорной группы, сообщил о наличии информации, указывающей на возможный перенос процедуры передачи тел на следующую неделю. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что оправдания Киева относительно нежелания принимать тела едва ли выглядят убедительными. Он акцентировал, что Россия готова соблюдать достигнутые договоренности по возвращению тел и предложил наблюдать за развитием ситуации с позицией Украины в течение недели.В понедельник в рамках стамбульских договоренностей в Россию прибыл военно-транспортный самолет Ил-76 с возвращенными из украинского плена российскими военными, которые имеют ранения или моложе 25 лет.

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россия, украина, владимир зеленский, переговоры