https://1prime.ru/20250610/zelenskiy-858373826.html
Зеленский хочет мобилизовать на Украине 18-летних граждан, заявили в Раде
Зеленский хочет мобилизовать на Украине 18-летних граждан, заявили в Раде - 10.06.2025, ПРАЙМ
Зеленский хочет мобилизовать на Украине 18-летних граждан, заявили в Раде
Владимир Зеленский начал подготовку к мобилизации на Украине 18-летних граждан, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T15:54+0300
2025-06-10T15:54+0300
2025-06-10T15:54+0300
украина
владимир зеленский
всу
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg
МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал подготовку к мобилизации на Украине 18-летних граждан, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Тем временем Зеленский начал подготовку к мобилизации 18-летних", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
https://1prime.ru/20250610/zelenskiy-858373483.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3eb339fdb601423b77f59546a1a84b8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, всу, рада
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, Рада
Зеленский хочет мобилизовать на Украине 18-летних граждан, заявили в Раде
Дубинский: Зеленский готовится к мобилизации на Украине 18-летних граждан
МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал подготовку к мобилизации на Украине 18-летних граждан, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Тем временем Зеленский начал подготовку к мобилизации 18-летних", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
"Моя работа": Зеленский заявил, что хочет сам вести переговоры с Россией