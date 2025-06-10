https://1prime.ru/20250610/zelenskiy-858373826.html

Зеленский хочет мобилизовать на Украине 18-летних граждан, заявили в Раде

Зеленский хочет мобилизовать на Украине 18-летних граждан, заявили в Раде - 10.06.2025, ПРАЙМ

Зеленский хочет мобилизовать на Украине 18-летних граждан, заявили в Раде

Владимир Зеленский начал подготовку к мобилизации на Украине 18-летних граждан, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады... | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T15:54+0300

2025-06-10T15:54+0300

2025-06-10T15:54+0300

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал подготовку к мобилизации на Украине 18-летних граждан, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Тем временем Зеленский начал подготовку к мобилизации 18-летних", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

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украина, владимир зеленский, всу, рада