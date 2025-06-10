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Зеленский хочет мобилизовать на Украине 18-летних граждан, заявили в Раде - 10.06.2025, ПРАЙМ
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Зеленский хочет мобилизовать на Украине 18-летних граждан, заявили в Раде
Зеленский хочет мобилизовать на Украине 18-летних граждан, заявили в Раде - 10.06.2025, ПРАЙМ
Зеленский хочет мобилизовать на Украине 18-летних граждан, заявили в Раде
Владимир Зеленский начал подготовку к мобилизации на Украине 18-летних граждан, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады... | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T15:54+0300
2025-06-10T15:54+0300
украина
владимир зеленский
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рада
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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал подготовку к мобилизации на Украине 18-летних граждан, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Тем временем Зеленский начал подготовку к мобилизации 18-летних", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
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украина, владимир зеленский, всу, рада
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, Рада
15:54 10.06.2025
 
Зеленский хочет мобилизовать на Украине 18-летних граждан, заявили в Раде

Дубинский: Зеленский готовится к мобилизации на Украине 18-летних граждан

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал подготовку к мобилизации на Украине 18-летних граждан, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Тем временем Зеленский начал подготовку к мобилизации 18-летних", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
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УКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУРада
 
 
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