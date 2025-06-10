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Патрушев спрогнозировал урожай зерна в России по итогам 2025 года

Патрушев спрогнозировал урожай зерна в России по итогам 2025 года - 10.06.2025, ПРАЙМ

Патрушев спрогнозировал урожай зерна в России по итогам 2025 года

Урожай зерна по итогам 2025 года составит не менее 135 миллионов тонн, такую оценку привел вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. | 10.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-10T13:02+0300

2025-06-10T13:02+0300

2025-06-10T13:02+0300

экономика

россия

сельское хозяйство

минсельхоз

зерно

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Урожай зерна по итогам 2025 года составит не менее 135 миллионов тонн, такую оценку привел вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Исходя из текущей ситуации, мы можем рассчитывать на достойные сборы основных культур. По имеющимся оценкам, урожай зерна составит не менее 135 миллионов тонн", - привели слова Патрушева в пресс-службе аппарата вице-премьера. В мае глава Минсельхоза Оксана Лут сообщала, что министерство надеется, что в 2025 году показатели урожая зерна превысят прошлогодние - при условии ожидаемой хорошей погоды и дождей. По данным Росстата (без учета новых регионов), сбор зерна в России в 2024 году составил 125,9 миллиона тонн против 144,9 миллиона тонн в 2023 году, в том числе 82,6 миллиона тонн пшеницы (92,8 миллиона тонн годом ранее).

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россия, сельское хозяйство, минсельхоз, зерно, дмитрий патрушев