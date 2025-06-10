Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев спрогнозировал урожай зерна в России по итогам 2025 года - 10.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250610/zerno-858366609.html
Патрушев спрогнозировал урожай зерна в России по итогам 2025 года
Патрушев спрогнозировал урожай зерна в России по итогам 2025 года - 10.06.2025, ПРАЙМ
Патрушев спрогнозировал урожай зерна в России по итогам 2025 года
Урожай зерна по итогам 2025 года составит не менее 135 миллионов тонн, такую оценку привел вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T13:02+0300
2025-06-10T13:02+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
минсельхоз
зерно
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_0:5:2034:1149_1920x0_80_0_0_0e71f6b68c1f28a6f835f4adb8b31729.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Урожай зерна по итогам 2025 года составит не менее 135 миллионов тонн, такую оценку привел вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Исходя из текущей ситуации, мы можем рассчитывать на достойные сборы основных культур. По имеющимся оценкам, урожай зерна составит не менее 135 миллионов тонн", - привели слова Патрушева в пресс-службе аппарата вице-премьера. В мае глава Минсельхоза Оксана Лут сообщала, что министерство надеется, что в 2025 году показатели урожая зерна превысят прошлогодние - при условии ожидаемой хорошей погоды и дождей. По данным Росстата (без учета новых регионов), сбор зерна в России в 2024 году составил 125,9 миллиона тонн против 144,9 миллиона тонн в 2023 году, в том числе 82,6 миллиона тонн пшеницы (92,8 миллиона тонн годом ранее).
https://1prime.ru/20250527/zerno-857954532.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_315:0:2034:1289_1920x0_80_0_0_1feeeda323e622d22d3d749dd6022e69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сельское хозяйство, минсельхоз, зерно, дмитрий патрушев
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, Минсельхоз, зерно, Дмитрий Патрушев
13:02 10.06.2025
 
Патрушев спрогнозировал урожай зерна в России по итогам 2025 года

Патрушев: урожай зерна в России по итогам 2025 года составит не менее 135 млн тонн

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Урожай зерна по итогам 2025 года составит не менее 135 миллионов тонн, такую оценку привел вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Исходя из текущей ситуации, мы можем рассчитывать на достойные сборы основных культур. По имеющимся оценкам, урожай зерна составит не менее 135 миллионов тонн", - привели слова Патрушева в пресс-службе аппарата вице-премьера.
В мае глава Минсельхоза Оксана Лут сообщала, что министерство надеется, что в 2025 году показатели урожая зерна превысят прошлогодние - при условии ожидаемой хорошей погоды и дождей.
По данным Росстата (без учета новых регионов), сбор зерна в России в 2024 году составил 125,9 миллиона тонн против 144,9 миллиона тонн в 2023 году, в том числе 82,6 миллиона тонн пшеницы (92,8 миллиона тонн годом ранее).
Сбор урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
Минсельхоз спрогнозировал рост урожая зерна в 2025 году
27 мая, 11:58
 
ЭкономикаРОССИЯСельское хозяйствоМинсельхоззерноДмитрий Патрушев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала