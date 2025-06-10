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Золото дешевеет почти на 1% во вторник утром - 10.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250610/zoloto-858354060.html
Золото дешевеет почти на 1% во вторник утром
Золото дешевеет почти на 1% во вторник утром - 10.06.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет почти на 1% во вторник утром
Стоимость золота снижается во вторник утром почти на 1%, следует из данных торгов. | 10.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-10T08:32+0300
2025-06-10T08:32+0300
экономика
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник утром почти на 1%, следует из данных торгов. По состоянию на 8.20 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 24,09 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,72%, до 3 330,81 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,19% - до 36,728 доллара. Трейдеры следят за ходом переговоров между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что получает "только хорошие сигналы" о торговых переговорах с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога. Как позднее передало агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского чиновника, переговоры продолжатся во вторник. В то же время эксперты прогнозируют рост котировок золота. Аналитики Bank of America, которых цитирует Блумберг, ожидают, что стоимость драгоценного металла достигнет 4 тысяч долларов за тройскую унцию, однако это может произойти в следующем году. "Нам нужен настоящий шок, чтобы цены росли", - указывают эксперты.
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золото, цены на золото, рынок, торги
Экономика, золото, цены на золото, Рынок, Торги
08:32 10.06.2025
 
Золото дешевеет почти на 1% во вторник утром

Цена на золото снижается почти на 1% во вторник утром

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник утром почти на 1%, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.20 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 24,09 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,72%, до 3 330,81 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,19% - до 36,728 доллара.
Трейдеры следят за ходом переговоров между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп в понедельник заявил, что получает "только хорошие сигналы" о торговых переговорах с Китаем, которые проходят в Лондоне, отметив, что Пекин остается "непростым" партнером для диалога.
Как позднее передало агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского чиновника, переговоры продолжатся во вторник.
В то же время эксперты прогнозируют рост котировок золота. Аналитики Bank of America, которых цитирует Блумберг, ожидают, что стоимость драгоценного металла достигнет 4 тысяч долларов за тройскую унцию, однако это может произойти в следующем году.
"Нам нужен настоящий шок, чтобы цены росли", - указывают эксперты.
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
Доллар дорожает к мировым валютам на фоне торговых переговоров США и Китая
08:18
 
Экономиказолотоцены на золотоРынокТорги
 
 
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