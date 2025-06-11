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"Аэрофлот" в январе-мае увеличил перевозки пассажиров

"Аэрофлот" в январе-мае увеличил перевозки пассажиров - 11.06.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" в январе-мае увеличил перевозки пассажиров

Группа "Аэрофлот" в январе-мае 2025 года увеличила перевозки пассажиров на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 20,6 миллиона человек, в... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T12:02+0300

2025-06-11T12:02+0300

2025-06-11T12:02+0300

бизнес

аэрофлот

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в январе-мае 2025 года увеличила перевозки пассажиров на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 20,6 миллиона человек, в мае рост составил 1,4% - до 4,6 миллиона человек, сообщила группа. "Ключевые результаты мая 2025 года: пассажиропоток увеличился на 1,4% по сравнению с маем 2024 года и составил 4,6 млн пассажиров... Ключевые результаты пяти месяцев 2025 года: перевезено 20,6 млн пассажиров, на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении. За январь-май группа на внутренних линиях перевезла 15,5 миллионов пассажиров (рост на 1,5%), на международных линиях - 5,1 миллионов пассажиров (рост на 4,3%). За май группа на внутренних линиях перевезла 3,5 миллионов пассажиров (рост на 0,5%), на международных линиях - 1,1 миллиона пассажиров (рост на 4,4%).

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бизнес, аэрофлот