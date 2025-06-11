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"Аэрофлот" в январе-мае увеличил перевозки пассажиров - 11.06.2025, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" в январе-мае увеличил перевозки пассажиров
"Аэрофлот" в январе-мае увеличил перевозки пассажиров - 11.06.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" в январе-мае увеличил перевозки пассажиров
Группа "Аэрофлот" в январе-мае 2025 года увеличила перевозки пассажиров на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 20,6 миллиона человек, в... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T12:02+0300
2025-06-11T12:02+0300
бизнес
аэрофлот
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в январе-мае 2025 года увеличила перевозки пассажиров на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 20,6 миллиона человек, в мае рост составил 1,4% - до 4,6 миллиона человек, сообщила группа. "Ключевые результаты мая 2025 года: пассажиропоток увеличился на 1,4% по сравнению с маем 2024 года и составил 4,6 млн пассажиров... Ключевые результаты пяти месяцев 2025 года: перевезено 20,6 млн пассажиров, на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении. За январь-май группа на внутренних линиях перевезла 15,5 миллионов пассажиров (рост на 1,5%), на международных линиях - 5,1 миллионов пассажиров (рост на 4,3%). За май группа на внутренних линиях перевезла 3,5 миллионов пассажиров (рост на 0,5%), на международных линиях - 1,1 миллиона пассажиров (рост на 4,4%).
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бизнес, аэрофлот
Бизнес, Аэрофлот
12:02 11.06.2025
 
"Аэрофлот" в январе-мае увеличил перевозки пассажиров

"Аэрофлот" в январе-мае увеличил перевозки пассажиров на 2,1%

© Фото : Аэрофлот%Самолет компании Аэрофлот
%Самолет компании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© Фото : Аэрофлот
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" в январе-мае 2025 года увеличила перевозки пассажиров на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 20,6 миллиона человек, в мае рост составил 1,4% - до 4,6 миллиона человек, сообщила группа.
"Ключевые результаты мая 2025 года: пассажиропоток увеличился на 1,4% по сравнению с маем 2024 года и составил 4,6 млн пассажиров... Ключевые результаты пяти месяцев 2025 года: перевезено 20,6 млн пассажиров, на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в сообщении.
За январь-май группа на внутренних линиях перевезла 15,5 миллионов пассажиров (рост на 1,5%), на международных линиях - 5,1 миллионов пассажиров (рост на 4,3%).
За май группа на внутренних линиях перевезла 3,5 миллионов пассажиров (рост на 0,5%), на международных линиях - 1,1 миллиона пассажиров (рост на 4,4%).
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