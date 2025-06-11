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Российский рынок акций символически растет в среду

Российский рынок акций символически растет в среду - 11.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций символически растет в среду

Российский рынок акций символически растет в начале основной торговой сессии среды в попытках оттолкнуться от отметки в 2 700 пунктов, следует из данных... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T10:30+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций символически растет в начале основной торговой сессии среды в попытках оттолкнуться от отметки в 2 700 пунктов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.28 мск растет на 0,08% относительно предыдущего закрытия, до 2 724,58 пункта. В частности, сильно дорожают акции "Сегежи" (+3,92%), МТС (+1,48%), "ЭН+ Груп" (+1,38%), Московского кредитного банка (+1,38%), "Позитива" (+1,25%). В то же время дешевеют акции "Соллерса" (-11,43%), "Фармсинтеза" (-0,75%), ДВМП (-0,5%), "Распадской" (-0,22%), "Интер РАО" (-0,19%). "Сегодня мы полагаем, что основная борьба будет складываться вокруг 2 700 пунктов по индексу Мосбиржи. Диапазон внутридневных колебаний оцениваем в 2670-2720 пунктов. Поддержкой будут накопившиеся короткие позиции у участников и нежелание переносить их через выходные. Лучше рынка могут смотреться бумаги "Аэрофлота", сегодня выйдут операционные результаты за май, а хуже – акции "Соллерса", которые уже будут торговаться без дивиденда", - комментирует Екатерина Крылова из ПСБ. "Не исключаем также, что сегодня мы увидим закрытие шортов, поскольку в выходные торговать довольно рискованно из-за низкой ликвидности и небольших лимитов движения бумаг, а переносить шорты через длинные общие выходные еще более страшно и дорого", - отмечает Алексей Антонов из "Алор брокер". При этом стоит иметь в виду и возможность ухудшения ситуации, то есть пробоя отметки 2 700, что откроет индексу Мосбиржи дорогу на 2 600, заключает эксперт.

https://1prime.ru/20250611/atr-858390498.html

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российский рынок акций, рынок, торги, мосбиржа