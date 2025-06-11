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Фондовые индексы АТР растут вслед за динамикой рынков США - 11.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250611/atr-858390498.html
Фондовые индексы АТР растут вслед за динамикой рынков США
Фондовые индексы АТР растут вслед за динамикой рынков США - 11.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР растут вслед за динамикой рынков США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду утром вслед за положительной динамикой на Уолл-стрит, свидетельствуют данные | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T07:57+0300
2025-06-11T07:57+0300
экономика
рынок
торги
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду утром вслед за положительной динамикой на Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,54% - до 3 403 пунктов, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,72%, до 2 024,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,06%, до 24 420 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,9% - до 2 897,74 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,13%, до 8 598,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,47%, до 38 393 пунктов. Инвесторы в Азии оценивают закрытие торгов вторника на рынках США. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, поднялся на 0,63%. Индексы Dow Jones и S&amp;P 500 выросли на 0,25% и 0,55% соответственно. "Ралли на рынках Китая отражает оптимизм относительно торговых переговоров и ожидания по стимулированию экономики страны, но при этом сохраняется неопределенность в реализации данных вопросов", - сказала агентству Блумберг аналитик Everbright Securities International Кимми Тонг (Kimmy Tong). Ранее в среду заместитель министра коммерции КНР, представитель страны на международных торговых переговорах Ли Чэнган заявил, что Китай и США провели углубленные, рациональные, профессиональные и откровенные торговые переговоры.
https://1prime.ru/20250611/aktsii-858390309.html
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рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион
07:57 11.06.2025
 
Фондовые индексы АТР растут вслед за динамикой рынков США

Фондовые индексы АТР поднимаются в среду вслед за положительной динамикой на Уолл-стрит

Биржи АТР
Биржи АТР
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду утром вслед за положительной динамикой на Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.38 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,54% - до 3 403 пунктов, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,72%, до 2 024,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,06%, до 24 420 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,9% - до 2 897,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,13%, до 8 598,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,47%, до 38 393 пунктов.
Инвесторы в Азии оценивают закрытие торгов вторника на рынках США. Технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, поднялся на 0,63%. Индексы Dow Jones и S&P 500 выросли на 0,25% и 0,55% соответственно.
"Ралли на рынках Китая отражает оптимизм относительно торговых переговоров и ожидания по стимулированию экономики страны, но при этом сохраняется неопределенность в реализации данных вопросов", - сказала агентству Блумберг аналитик Everbright Securities International Кимми Тонг (Kimmy Tong).
Ранее в среду заместитель министра коммерции КНР, представитель страны на международных торговых переговорах Ли Чэнган заявил, что Китай и США провели углубленные, рациональные, профессиональные и откровенные торговые переговоры.
Котировки, сток
Российский рынок акций снижается в начале утренних торгов среды
07:55
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыАзиатско-Тихоокеанский регион
 
 
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