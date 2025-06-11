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Фондовые индексы АТР выросли по итогам среды - 11.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250611/atr-858402947.html
Фондовые индексы АТР выросли по итогам среды
Фондовые индексы АТР выросли по итогам среды - 11.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР выросли по итогам среды
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды в плюсе на ожиданиях снижения торговой напряженности между Китаем и США,... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T12:19+0300
2025-06-11T12:20+0300
экономика
рынок
торги
индексы
азиатско-тихоокеанский регион
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды в плюсе на ожиданиях снижения торговой напряженности между Китаем и США, следует из данных торгов. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,52% - до 3 402,32 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,71%, до 2 024,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,84%, до 24 366,94 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,23% - до 2 907,04 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,06%, до 8 592,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,49%, до 38 398 пунктов. Аналитики полагают, что текущую траекторию фондовых индексов определяют сигналы торговых договоренностей между Китаем и США. Ранее в среду заместитель министра коммерции КНР, представитель страны на международных торговых переговорах Ли Чэнган заявил, что Китай и США провели углубленные, рациональные, профессиональные и откровенные торговые переговоры. При этом эксперты отмечают, что неопределенность на мировых рынках все еще сохраняется и рост индексов может сдерживать отсутствие конкретных торговых договоренностей между странами. "Пока переговоры между США и Китаем идут в конструктивном ключе, инвесторы будут поддерживать рисковые активы", - отметил агентству Рейтер аналитик Pepperstone Крис Уэстон (Chris Weston). Он также подчеркнул, что "дьявол кроется в деталях, но слабая реакция говорит о том, что такой исход был вполне ожидаем". Кроме того, в среду участники рынка могут оценивать заявление президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна о том, что правительство готовится пересмотреть налоговую систему страны для увеличения дивидендных выплат компаний. Ранее, во время предвыборной кампании, президент отмечал, что южнокорейские бумаги торгуются дешевле других на мировых рынках из-за низких дивидендных выплат, и отметил, что пересмотр налоговой системы направлен на решение этой проблемы. Кроме того, он распорядился ввести систему one-strike-out для пресечения незаконных сделок на рынке, сообщает Рейтер со ссылкой на слова пресс-секретаря президента. "Если это не нанесет удар по государственным финансам, то лучше снизить налоги для получения большего дохода от дивидендов", - приводит агентство заявление президента во время его посещения Корейской биржи.
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рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, Азиатско-Тихоокеанский регион
12:19 11.06.2025 (обновлено: 12:20 11.06.2025)
 
Фондовые индексы АТР выросли по итогам среды

Фондовые индексы АТР закрылись в среду в плюсе на тарифной "разрядке" между КНР и США

CC BY-SA 4.0 / KLcmstarz / Shenzhen Stock Exchange/cropped image/Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
CC BY-SA 4.0 / KLcmstarz / Shenzhen Stock Exchange/cropped image/
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды в плюсе на ожиданиях снижения торговой напряженности между Китаем и США, следует из данных торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,52% - до 3 402,32 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,71%, до 2 024,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,84%, до 24 366,94 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,23% - до 2 907,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,06%, до 8 592,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,49%, до 38 398 пунктов.
Аналитики полагают, что текущую траекторию фондовых индексов определяют сигналы торговых договоренностей между Китаем и США. Ранее в среду заместитель министра коммерции КНР, представитель страны на международных торговых переговорах Ли Чэнган заявил, что Китай и США провели углубленные, рациональные, профессиональные и откровенные торговые переговоры.
При этом эксперты отмечают, что неопределенность на мировых рынках все еще сохраняется и рост индексов может сдерживать отсутствие конкретных торговых договоренностей между странами.
"Пока переговоры между США и Китаем идут в конструктивном ключе, инвесторы будут поддерживать рисковые активы", - отметил агентству Рейтер аналитик Pepperstone Крис Уэстон (Chris Weston). Он также подчеркнул, что "дьявол кроется в деталях, но слабая реакция говорит о том, что такой исход был вполне ожидаем".
Кроме того, в среду участники рынка могут оценивать заявление президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна о том, что правительство готовится пересмотреть налоговую систему страны для увеличения дивидендных выплат компаний. Ранее, во время предвыборной кампании, президент отмечал, что южнокорейские бумаги торгуются дешевле других на мировых рынках из-за низких дивидендных выплат, и отметил, что пересмотр налоговой системы направлен на решение этой проблемы.
Кроме того, он распорядился ввести систему one-strike-out для пресечения незаконных сделок на рынке, сообщает Рейтер со ссылкой на слова пресс-секретаря президента.
"Если это не нанесет удар по государственным финансам, то лучше снизить налоги для получения большего дохода от дивидендов", - приводит агентство заявление президента во время его посещения Корейской биржи.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Российский рынок акций символически растет в среду
10:30
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыАзиатско-Тихоокеанский регион
 
 
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