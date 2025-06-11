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Названы регионы, в которых выгодно покупать машину для перепродажи - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Названы регионы, в которых выгодно покупать машину для перепродажи
Названы регионы, в которых выгодно покупать машину для перепродажи - 11.06.2025, ПРАЙМ
Названы регионы, в которых выгодно покупать машину для перепродажи
Сервис Авто.ру Бизнес обновил данные по средней стоимости автомобилей, выставленных на продажу частными лицами, в сравнении со средней ценой продажи от дилеров... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T07:00+0300
2025-06-11T07:00+0300
россия
общество
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Сервис Авто.ру Бизнес обновил данные по средней стоимости автомобилей, выставленных на продажу частными лицами, в сравнении со средней ценой продажи от дилеров в различных регионах России. Самыми выгодными* предложениями для выкупа у частных лиц дилерами в апреле 2025 года стали Toyota Camry из СЗФО для продажи в Сибирском Федеральном и в Северо-Кавказском федеральном округах и Lada Granta из ПФО для продажи в Северо-Кавказском федеральном округе.В сравнении с аналогичными данными за август 2024 года ситуация значительно поменялась. Если раньше в топе по наиболее маржинальным авто были преимущественно европейские модели среднего и премиум-класса, а доходность при выкупе авто в одном регионе и продажи в другом могла достигать 39%, в апреле 2025 года появляются российские и китайские модели, премиальный сегмент практически отсутствует, а максимальная доходность составляет 29%."Такие изменения напрямую связаны с общей ситуацией на рынке: так как заёмные средства стали значительно дороже, при продаже дилеры делают ставку на оборачиваемость. То есть на модели, которые будут продаваться быстрее, — поясняет Алёна Иноземцева, директор по развитию и продажам Авто.ру. — Также в целом сейчас найти европейские автомобили в хорошем состоянии стало сложнее. Такие варианты, конечно, по-прежнему можно встретить на российском рынке, но теперь их число значительно меньше: если раньше их количество измерялось десятками внутри макрорегиона, то сейчас это единицы, и в топ-3 моделей по округам они не вошли".Центральный федеральный округПотенциальная прибыль при продаже в ЦФО Lada Granta и Lada XRAY, выкупленных в Приволжском федеральном округе, может составить 10% и 7% соответственно. Неплохим вариантом стал и Hyundai Solaris из Северо-Западного федерального округа: продать такой автомобиль в центральных регионах можно с пятипроцентной выгодой.Северо-Кавказский федеральный округВ СКФО можно выгодно продавать отечественные и японские автомобили с пробегом: Lada Granta из Приволжского федерального округа потенциально может принести 28% доходности, Toyota Camry из СЗФО — 26%, Lada Vesta из УФО — 20%.Северо-Западный федеральный округДля дилеров из СЗФО автомобилями с наибольшей доходностью также стали отечественные Lada Granta и Lada XRAY из ПФО: первую машину можно продать с выгодой 9%, вторую — 8%. Выкупленная в ПФО Kia K5 составит в среднем 5% доходности в СЗФО.Сибирский федеральный округДля СФО наиболее выгодными для продажи авто, выкупленных в других регионах, оказались Lada Largus из Южного федерального округа и Toyota Camry из Северо-Западного федерального округа – прибыль 29% и 22% соответственно. Lada Granta из ПФО и Hyundai Solaris из СЗФО добавят к доходу от продажи 15% и 12%.Южный федеральный округДилеры из ЮФО могут получить на 18% выше доходности при выкупе Lada Granta в Приволжском федеральном округе. А при выкупе Hyundai Solaris и Volkswagen Polo из СЗФО и Geely Coolray из ЦФО маржа в среднем может быть на 7% выше.Уральский федеральный округВ УФО можно выгодно продать Lada XRAY, выкупленную в ПФО, — дополнительно 12% к прибыли. Chery Tiggo 7 Pro Max из ЦФО добавит 11%, и Geely Atlas Pro из ЦФО — 5%.Приволжский федеральный округВ ПФО наиболее выгодна продажа Renault Logan (+11% к прибыли) и Toyota Camry (+10% к прибыли), выкупленных в Северо-Западном федеральном округе, а Hyundai Santa Fe, выкупленный в УФО, добавит 9% к доходу.* Результаты не учитывают стоимость транспортировки авто.
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5
4.7
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россия, общество
РОССИЯ, Общество
07:00 11.06.2025
 
Названы регионы, в которых выгодно покупать машину для перепродажи

Авто.ру Бизнес назвал регионы, в которых выгодно покупать авто для перепродажи

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Сервис Авто.ру Бизнес обновил данные по средней стоимости автомобилей, выставленных на продажу частными лицами, в сравнении со средней ценой продажи от дилеров в различных регионах России. Самыми выгодными* предложениями для выкупа у частных лиц дилерами в апреле 2025 года стали Toyota Camry из СЗФО для продажи в Сибирском Федеральном и в Северо-Кавказском федеральном округах и Lada Granta из ПФО для продажи в Северо-Кавказском федеральном округе.
В сравнении с аналогичными данными за август 2024 года ситуация значительно поменялась. Если раньше в топе по наиболее маржинальным авто были преимущественно европейские модели среднего и премиум-класса, а доходность при выкупе авто в одном регионе и продажи в другом могла достигать 39%, в апреле 2025 года появляются российские и китайские модели, премиальный сегмент практически отсутствует, а максимальная доходность составляет 29%.
"Такие изменения напрямую связаны с общей ситуацией на рынке: так как заёмные средства стали значительно дороже, при продаже дилеры делают ставку на оборачиваемость. То есть на модели, которые будут продаваться быстрее, — поясняет Алёна Иноземцева, директор по развитию и продажам Авто.ру. — Также в целом сейчас найти европейские автомобили в хорошем состоянии стало сложнее. Такие варианты, конечно, по-прежнему можно встретить на российском рынке, но теперь их число значительно меньше: если раньше их количество измерялось десятками внутри макрорегиона, то сейчас это единицы, и в топ-3 моделей по округам они не вошли".
Центральный федеральный округ
Потенциальная прибыль при продаже в ЦФО Lada Granta и Lada XRAY, выкупленных в Приволжском федеральном округе, может составить 10% и 7% соответственно. Неплохим вариантом стал и Hyundai Solaris из Северо-Западного федерального округа: продать такой автомобиль в центральных регионах можно с пятипроцентной выгодой.
Северо-Кавказский федеральный округ
В СКФО можно выгодно продавать отечественные и японские автомобили с пробегом: Lada Granta из Приволжского федерального округа потенциально может принести 28% доходности, Toyota Camry из СЗФО — 26%, Lada Vesta из УФО — 20%.
Северо-Западный федеральный округ
Для дилеров из СЗФО автомобилями с наибольшей доходностью также стали отечественные Lada Granta и Lada XRAY из ПФО: первую машину можно продать с выгодой 9%, вторую — 8%. Выкупленная в ПФО Kia K5 составит в среднем 5% доходности в СЗФО.
Сибирский федеральный округ
Для СФО наиболее выгодными для продажи авто, выкупленных в других регионах, оказались Lada Largus из Южного федерального округа и Toyota Camry из Северо-Западного федерального округа – прибыль 29% и 22% соответственно. Lada Granta из ПФО и Hyundai Solaris из СЗФО добавят к доходу от продажи 15% и 12%.
Южный федеральный округ
Дилеры из ЮФО могут получить на 18% выше доходности при выкупе Lada Granta в Приволжском федеральном округе. А при выкупе Hyundai Solaris и Volkswagen Polo из СЗФО и Geely Coolray из ЦФО маржа в среднем может быть на 7% выше.
Уральский федеральный округ
В УФО можно выгодно продать Lada XRAY, выкупленную в ПФО, — дополнительно 12% к прибыли. Chery Tiggo 7 Pro Max из ЦФО добавит 11%, и Geely Atlas Pro из ЦФО — 5%.
Приволжский федеральный округ
В ПФО наиболее выгодна продажа Renault Logan (+11% к прибыли) и Toyota Camry (+10% к прибыли), выкупленных в Северо-Западном федеральном округе, а Hyundai Santa Fe, выкупленный в УФО, добавит 9% к доходу.
* Результаты не учитывают стоимость транспортировки авто.
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