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Азербайджан к 2027 году реализует 10 проектов по "зеленой" энергетике

Азербайджан к 2027 году реализует 10 проектов по "зеленой" энергетике - 11.06.2025, ПРАЙМ

Азербайджан к 2027 году реализует 10 проектов по "зеленой" энергетике

Азербайджан к 2027 году планирует реализовать 10 проектов в сфере "зеленой" энергетики, направив на эти цели 2,7 миллиарда долларов, заявил заместитель министра | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T13:54+0300

2025-06-11T13:54+0300

2025-06-11T13:54+0300

энергетика

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БАКУ, 11 июн - ПРАЙМ. Азербайджан к 2027 году планирует реализовать 10 проектов в сфере "зеленой" энергетики, направив на эти цели 2,7 миллиарда долларов, заявил заместитель министра энергетики республики Орхан Зейналов. "К 2027 году в Азербайджане планируется реализовать 10 проектов в сфере зеленой энергетики, направив на эти цели 2,7 миллиарда долларов инвестиций. Это позволит создать 2 гигаватта "зеленых" мощностей. После 2027 года в рамках второй фазы трехфазного развития у нас есть еще 10 проектов - морские ветряные электростанции, наземные ветряные электростанции, солнечные проекты и так далее", - сообщил замминистра. По его словам, к 2030 году в республике будет создано более 6 гигаватт дополнительной "зеленой" энергии, из которых 4 гигаватта будут вырабатываться в основном на морских ветровых электростанциях. "В то же время в Азербайджане планируется строительство аккумуляторных систем на 250 мегаватт для стабилизации этих новых объемов", - сказал он. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что к следующему десятилетию объем вырабатываемой в республике энергии из возобновляемых источников на основе уже подписанных договоров и инвестиционных обязательств достигнет 6,5 гигаватта. Это составит свыше 35% от общего объема производимой в Азербайджане электроэнергии.

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азербайджан, газ, мировая энергетика