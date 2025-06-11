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ЕИБ будет сотрудничать с европейскими банками в сфере обороны, пишут СМИ

ЕИБ будет сотрудничать с европейскими банками в сфере обороны, пишут СМИ - 11.06.2025, ПРАЙМ

ЕИБ будет сотрудничать с европейскими банками в сфере обороны, пишут СМИ

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) будет работать с несколькими крупными европейскими банками, в том числе с немецким Deutsche Bank, для того, чтобы... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T14:05+0300

2025-06-11T14:05+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) будет работать с несколькими крупными европейскими банками, в том числе с немецким Deutsche Bank, для того, чтобы предоставить 3 миллиарда евро на оборону Евросоюза, сообщает в среду агентство Bloomberg. "Кредитное подразделение Европейского союза (ЕИБ - ред.) будет сотрудничать с крупными европейскими кредиторами, включая Deutsche Bank, для предоставления 3 миллиарда евро... на финансирование обороны, преодолевая нежелание сектора участвовать в перевооружении региона", - говорится в публикации Bloomberg. Агентство отмечает со ссылкой на заявление главы ЕИБ Надии Кальвиньо, сделанное на саммите в Брюсселе, что ЕИБ достиг соглашения с немецким Deutsche Bank для предоставления "ликвидности в размере 500 миллионов евро" малым и средним предприятиям в секторе обороны. Европейский инвестиционный банк также планирует подписать подобное соглашение с французской банковской группой BPCE на следующей неделе, говорится в сообщении агентства. В марте газета Pais с ссылкой на источники сообщала, что Европейская комиссия планирует запустить масштабный план по укреплению обороноспособности Европы, предусматривающий инвестиции в оборонный сектор на сумму не менее 100 миллиардов евро из бюджета союза. В частности, план ЕК предусматривал ослабление фискального давления и кредитные линии Европейского инвестиционного банка.

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финансы, банки, европа, еиб, ес, оборона