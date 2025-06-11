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ЕИБ будет сотрудничать с европейскими банками в сфере обороны, пишут СМИ - 11.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЕИБ будет сотрудничать с европейскими банками в сфере обороны, пишут СМИ
ЕИБ будет сотрудничать с европейскими банками в сфере обороны, пишут СМИ - 11.06.2025, ПРАЙМ
ЕИБ будет сотрудничать с европейскими банками в сфере обороны, пишут СМИ
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) будет работать с несколькими крупными европейскими банками, в том числе с немецким Deutsche Bank, для того, чтобы... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T14:05+0300
2025-06-11T14:05+0300
экономика
финансы
банки
европа
еиб
ес
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) будет работать с несколькими крупными европейскими банками, в том числе с немецким Deutsche Bank, для того, чтобы предоставить 3 миллиарда евро на оборону Евросоюза, сообщает в среду агентство Bloomberg. "Кредитное подразделение Европейского союза (ЕИБ - ред.) будет сотрудничать с крупными европейскими кредиторами, включая Deutsche Bank, для предоставления 3 миллиарда евро... на финансирование обороны, преодолевая нежелание сектора участвовать в перевооружении региона", - говорится в публикации Bloomberg. Агентство отмечает со ссылкой на заявление главы ЕИБ Надии Кальвиньо, сделанное на саммите в Брюсселе, что ЕИБ достиг соглашения с немецким Deutsche Bank для предоставления "ликвидности в размере 500 миллионов евро" малым и средним предприятиям в секторе обороны. Европейский инвестиционный банк также планирует подписать подобное соглашение с французской банковской группой BPCE на следующей неделе, говорится в сообщении агентства. В марте газета Pais с ссылкой на источники сообщала, что Европейская комиссия планирует запустить масштабный план по укреплению обороноспособности Европы, предусматривающий инвестиции в оборонный сектор на сумму не менее 100 миллиардов евро из бюджета союза. В частности, план ЕК предусматривал ослабление фискального давления и кредитные линии Европейского инвестиционного банка.
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финансы, банки, европа, еиб, ес, оборона
Экономика, Финансы, Банки, ЕВРОПА, ЕИБ, ЕС, оборона
14:05 11.06.2025
 
ЕИБ будет сотрудничать с европейскими банками в сфере обороны, пишут СМИ

Bloomberg: ЕИБ будет сотрудничать с банками Европы для предоставления средств на оборону

© fotolia.com / jorisvo" Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии
 Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© fotolia.com / jorisvo
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) будет работать с несколькими крупными европейскими банками, в том числе с немецким Deutsche Bank, для того, чтобы предоставить 3 миллиарда евро на оборону Евросоюза, сообщает в среду агентство Bloomberg.
"Кредитное подразделение Европейского союза (ЕИБ - ред.) будет сотрудничать с крупными европейскими кредиторами, включая Deutsche Bank, для предоставления 3 миллиарда евро... на финансирование обороны, преодолевая нежелание сектора участвовать в перевооружении региона", - говорится в публикации Bloomberg.
Агентство отмечает со ссылкой на заявление главы ЕИБ Надии Кальвиньо, сделанное на саммите в Брюсселе, что ЕИБ достиг соглашения с немецким Deutsche Bank для предоставления "ликвидности в размере 500 миллионов евро" малым и средним предприятиям в секторе обороны. Европейский инвестиционный банк также планирует подписать подобное соглашение с французской банковской группой BPCE на следующей неделе, говорится в сообщении агентства.
В марте газета Pais с ссылкой на источники сообщала, что Европейская комиссия планирует запустить масштабный план по укреплению обороноспособности Европы, предусматривающий инвестиции в оборонный сектор на сумму не менее 100 миллиардов евро из бюджета союза. В частности, план ЕК предусматривал ослабление фискального давления и кредитные линии Европейского инвестиционного банка.
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ЭкономикаФинансыБанкиЕВРОПАЕИБЕСоборона
 
 
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