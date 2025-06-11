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Российские банки продолжают снижать ставки по вкладам после заседания ЦБ

Российские банки продолжают снижать ставки по вкладам после заседания ЦБ - 11.06.2025, ПРАЙМ

Российские банки продолжают снижать ставки по вкладам после заседания ЦБ

Крупные российские банки продолжают снижать ставки по вкладам после заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, следует из данных... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T14:34+0300

2025-06-11T14:34+0300

2025-06-11T14:34+0300

экономика

банки

финансы

банк россии

ставка по вкладам

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Крупные российские банки продолжают снижать ставки по вкладам после заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, следует из данных маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости. ЦБ по итогам заседания совета директоров в минувшую пятницу впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. После заседания ЦБ Сбербанк сообщал, что с 11 июня снижает ставки по основной линейке вкладов на 1 процентный пункт на всех сроках, максимальная ставка будет 19% годовых. Согласно данным маркетингового агентства, ВТБ во всех сегментах изменил ставки по вкладам в рублях и юанях. Ставки на всех сроках понижены по закрытым вкладам (без возможности пополнения) на 1-8,54 процентного пункта до 1,5-17,7%. По пополняемым вкладам ставки снижены на всех сроках на 1-4,66 процентного пункта - до 1,75-15,7%, а по управляемым вкладам - на 1-4,7 процентного пункта до 1,2-15,6%. В массовом-высокодоходном сегменте базовые ставки на всех сроках понижены на 0,5-8,06 процентного пункта - до 2,3-18,5%. По пополняемым вкладам уменьшены на 0,1-4,68 процентного пункта - до 2,05-16,52%, по управляемым - на 0,1-4,62 процентного пункта, до 2-16,42%. Максимальная ставка по вкладам в рублях в массовом и массово-доходном сегментах понижена на 1 процентный пункт - до 19,5% (для вкладов "Новые деньги" сроком на три месяца). По вкладам в юанях ставки снижены на всех сроках в массовом сегменте на 0,29-2,79 процентного пункта - до 0,01-1%, в массово-высокодоходном сегменте на 0,29-3,34 процентного пункта - до 0,11-1,1%. Максимальная ставка в юанях понижена на 1,8 процентного пункта - до 1% в массовом сегменте и до 1,1% в массовом-высокодоходном. Совкомбанк в массово-высокодоходном сегменте и по вкладам-флоатерам вип-сегмента понизил ставки в связи с понижением ключевой ставки на 1 процентный пункт - до 19-19,9%. Максимальные ставки в линейках понижены на 0,7 процентного пункта - до 19,9% и 20,2% соответственно (на вклады сроком три месяца). "Т-Банк изменил ставки по вкладам в рублях: по закрытому вкладу ставки понижены на сроках 3-6, 12, 18-24 месяцев на 0,5-1,29 процентного пункта... По пополняемому вкладу ставки понижены на сроках 3-5 и 12-16 месяцев на 1-1,17 процентного пункта - до 12-16,43%. Максимальная ставка повышена на 1,02 процентного пункта - до 20,17%", - также говорится в сообщении маркетингового агентства.

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банки, финансы, банк россии, ставка по вкладам