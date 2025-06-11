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Петербургская биржа начнет торговать титаном
Петербургская биржа начнет торговать титаном - 11.06.2025, ПРАЙМ
Петербургская биржа начнет торговать титаном
Петербургская биржа заключила соглашение с китайским производителем продукции из титана, планирует начать торговать этим металлом, сообщила торговая площадка. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T15:41+0300
2025-06-11T15:41+0300
2025-06-11T15:41+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Петербургская биржа заключила соглашение с китайским производителем продукции из титана, планирует начать торговать этим металлом, сообщила торговая площадка. "Петербургская биржа начнёт торговать титаном. Соглашение о сотрудничестве с Xian QinTi intelligent Manufacturing technologies Co., Ltd (КНР) было заключено на прошедшей в Иркутске XXII Международной конференции "TI-2025 в СНГ", - говорится в сообщении. Отмечается, что делегация биржи также провела двусторонние переговоры с руководством Межгосударственной Ассоциации "Титан" и индийской компании ООО "Транскон Глобал", обладающей компетенциями по перевозке цветных металлов, металлических руд, концентратов драгоценных материалов, сырья. "Наше соглашение с китайской компанией позволит привлечь и других производителей отраслевой продукции КНР на биржу. Надеемся, что в перспективе это будут и компании из других стран", - приводятся в сообщении слова директора по региональной политике СФО Петербургской Биржи Станислава Мороза. Петербургская биржа (ранее - СПбМТСБ) - крупнейшая товарная биржа России, она также организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
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россия, китай, санкт-петербургская биржа, торги, титан
РОССИЯ, КИТАЙ, Санкт-Петербургская биржа, Торги, титан
Петербургская биржа начнет торговать титаном
Петербургская биржа заключила соглашение с китайским производителем титана
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Петербургская биржа заключила соглашение с китайским производителем продукции из титана, планирует начать торговать этим металлом, сообщила торговая площадка.
"Петербургская биржа начнёт торговать титаном. Соглашение о сотрудничестве с Xian QinTi intelligent Manufacturing technologies Co., Ltd (КНР) было заключено на прошедшей в Иркутске XXII Международной конференции "TI-2025 в СНГ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что делегация биржи также провела двусторонние переговоры с руководством Межгосударственной Ассоциации "Титан" и индийской компании ООО "Транскон Глобал", обладающей компетенциями по перевозке цветных металлов, металлических руд, концентратов драгоценных материалов, сырья.
"Наше соглашение с китайской компанией позволит привлечь и других производителей отраслевой продукции КНР на биржу. Надеемся, что в перспективе это будут и компании из других стран", - приводятся в сообщении слова директора по региональной политике СФО Петербургской Биржи Станислава Мороза.
Петербургская биржа (ранее - СПбМТСБ) - крупнейшая товарная биржа России, она также организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
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