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Boeing в мае получил 303 заказа на самолеты

Boeing в мае получил 303 заказа на самолеты - 11.06.2025, ПРАЙМ

Boeing в мае получил 303 заказа на самолеты

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в мае получил 303 заказа на самолеты - в... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T00:25+0300

2025-06-11T00:25+0300

2025-06-11T00:25+0300

бизнес

промышленность

москва

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в мае получил 303 заказа на самолеты - в 38 раз раза выше показателя апреля в восемь заказов, следует из релиза компании. С начала года компания получила 552 заказа на самолеты. Поставки Boeing в мае при этом остались на апрельском уровне - 45 самолетов. В январе-мае компания поставила 220 самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, промышленность, москва, boeing