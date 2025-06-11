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Boeing в мае получил 303 заказа на самолеты - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Boeing в мае получил 303 заказа на самолеты
Boeing в мае получил 303 заказа на самолеты - 11.06.2025, ПРАЙМ
Boeing в мае получил 303 заказа на самолеты
Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в мае получил 303 заказа на самолеты - в... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T00:25+0300
2025-06-11T00:25+0300
бизнес
промышленность
москва
boeing
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в мае получил 303 заказа на самолеты - в 38 раз раза выше показателя апреля в восемь заказов, следует из релиза компании. С начала года компания получила 552 заказа на самолеты. Поставки Boeing в мае при этом остались на апрельском уровне - 45 самолетов. В январе-мае компания поставила 220 самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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192
40
192
40
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5
4.7
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192
40
192
40
бизнес, промышленность, москва, boeing
Бизнес, Промышленность, МОСКВА, Boeing
00:25 11.06.2025
 
Boeing в мае получил 303 заказа на самолеты

Boeing в мае получил 303 заказа на самолеты, в 38 раз выше показателя апреля

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в мае получил 303 заказа на самолеты - в 38 раз раза выше показателя апреля в восемь заказов, следует из релиза компании.
С начала года компания получила 552 заказа на самолеты.
Поставки Boeing в мае при этом остались на апрельском уровне - 45 самолетов. В январе-мае компания поставила 220 самолетов.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
 
БизнесПромышленностьМОСКВАBoeing
 
 
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