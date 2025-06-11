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Пошлины Трампа на товары из КНР разгонят инфляцию в США, считает аналитик

Пошлины Трампа на товары из КНР разгонят инфляцию в США, считает аналитик - 11.06.2025, ПРАЙМ

Пошлины Трампа на товары из КНР разгонят инфляцию в США, считает аналитик

США могут столкнуться с существенным ускорением инфляции из-за пошлин в 55% на импорт из Китая, который является крупным поставщиком потребительских товаров на... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T22:21+0300

2025-06-11T22:21+0300

2025-06-11T22:21+0300

экономика

мировая экономика

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"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. США могут столкнуться с существенным ускорением инфляции из-за пошлин в 55% на импорт из Китая, который является крупным поставщиком потребительских товаров на американский рынок, заявил РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов. Китай и США в настоящее время находятся, по сути, в состоянии торговой войны. Она разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех китайских товаров. В результате эскалации пошлина США на китайские товары достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В мае стороны договорились о временном снижении пошлин, а в конце весны - начале лета обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. Представители стран на этой неделе встретились в Лондоне для нового раунда переговоров. По их итогам Трамп заявил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. На текущий момент Трамп объявил о тарифах в 55% на импорт из Китая в США и 10% - на поставки в Китай из США. "Год назад средняя эффективная ставка импортных пошлин США на Китай составляла около 15%. Если США действительно повышают пошлины до 55% на все китайские товары (или хотя бы большинство из них, а не отдельные позиции импорта), то можно ждать существенного ускорения инфляции в США, сохранения сравнительно жесткой монетарной политики и высоких доходностей фининструментов", - считает Кононов. При этом главным результатом этих переговоров, уверен эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев, стало возвращение в "исходную точку" по большинству неторговых вопросов. "Заявления Трампа звучат как победа, но чтобы понять, что именно произошло, нужно отследить все хаотичные повышения и снижения тарифов обеих стран, плюс санкции и контрсанкции. А их было много за эти недели. Первое и главное, о чем заявлено Белым домом, это то, что им удалось "получить редкоземельные металлы". А взамен они разрешили китайским студентам учиться в вузах США. То есть главной темой встречи делегаций стала отмена ограничений, которых не было до того, как Трамп начал свою торговую войну. Сейчас США и Китай вернулись в исходную точку", - заключил он.

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мировая экономика, сша, китай, москва, дональд трамп, "бкс мир инвестиций"