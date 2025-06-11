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В Госдуме ответили на вопрос об отключении сервиса Booking в России - 11.06.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме ответили на вопрос об отключении сервиса Booking в России
В Госдуме ответили на вопрос об отключении сервиса Booking в России - 11.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме ответили на вопрос об отключении сервиса Booking в России
В России не будут отключать Booking, так как он нужен и гражданам РФ, и иностранцам, но будут созданы условия путешествий граждан РФ через национальный сервис,... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T12:26+0300
2025-06-11T12:26+0300
туризм
бизнес
россия
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москва
booking
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. В России не будут отключать Booking, так как он нужен и гражданам РФ, и иностранцам, но будут созданы условия путешествий граждан РФ через национальный сервис, сказал глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "Мы не можем выключить Booking, мы прекрасно понимаем, что тот же Booking нужен российскому туристу для выезда за рубеж и нужен иностранному туристу для посещения РФ. Мы хотим создать условия, чтобы гражданин РФ путешествовал по своей стране, используя национальный сервис", - сказал он в ходе пресс-конференции.
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туризм, бизнес, россия, рф, москва, booking
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Booking
12:26 11.06.2025
 
В Госдуме ответили на вопрос об отключении сервиса Booking в России

Боярский: в России будут созданы условия для путешествий россиян через Booking

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. В России не будут отключать Booking, так как он нужен и гражданам РФ, и иностранцам, но будут созданы условия путешествий граждан РФ через национальный сервис, сказал глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
"Мы не можем выключить Booking, мы прекрасно понимаем, что тот же Booking нужен российскому туристу для выезда за рубеж и нужен иностранному туристу для посещения РФ. Мы хотим создать условия, чтобы гражданин РФ путешествовал по своей стране, используя национальный сервис", - сказал он в ходе пресс-конференции.
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