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Премьер Британии ответил на вопрос о конфискации российских активов
Премьер Британии ответил на вопрос о конфискации российских активов - 11.06.2025, ПРАЙМ
Премьер Британии ответил на вопрос о конфискации российских активов
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в среду назвал "сложным" вопрос конфискации 25 миллиардов фунтов стерлингов российских активов, замороженных в... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T14:58+0300
2025-06-11T14:58+0300
2025-06-11T14:58+0300
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ЛОНДОН, 11 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в среду назвал "сложным" вопрос конфискации 25 миллиардов фунтов стерлингов российских активов, замороженных в стране. "Это рассматривается, но это сложный вопрос. Существует множество противодействующих факторов, которые необходимо тщательно взвесить при принятии этого решения. Мы обсуждаем данный вопрос с союзниками, но я не хочу притворяться и заявлять в палате общин, что на этот вопрос есть простой ответ, потому что его нет", - заявил Стармер в британском парламенте в ответ на вопрос о том, обсудит ли он конфискацию российских активов и передачу их Украине на предстоящей встрече G7 в Канаде 15-17 июня. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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финансы, россия, лондон, ес, euroclear
Экономика, Финансы, РОССИЯ, ЛОНДОН, ЕС, Euroclear
Премьер Британии ответил на вопрос о конфискации российских активов
Премьер Британии Стармер назвал вопрос конфискации российских активов сложным
ЛОНДОН, 11 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в среду назвал "сложным" вопрос конфискации 25 миллиардов фунтов стерлингов российских активов, замороженных в стране.
"Это рассматривается, но это сложный вопрос. Существует множество противодействующих факторов, которые необходимо тщательно взвесить при принятии этого решения. Мы обсуждаем данный вопрос с союзниками, но я не хочу притворяться и заявлять в палате общин, что на этот вопрос есть простой ответ, потому что его нет", - заявил Стармер в британском парламенте в ответ на вопрос о том, обсудит ли он конфискацию российских активов и передачу их Украине на предстоящей встрече G7 в Канаде 15-17 июня.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Эксперт сообщил о возможных компенсационных мерах по замороженным активам