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В Будапеште проходит протест против запрета финансирования из-за рубежа

В Будапеште проходит протест против запрета финансирования из-за рубежа - 11.06.2025, ПРАЙМ

В Будапеште проходит протест против запрета финансирования из-за рубежа

Протест против закона "о прозрачности общественной жизни", устанавливающего запрет финансирования из-за рубежа для общественных организаций и СМИ, в Будапеште... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T01:34+0300

2025-06-11T01:34+0300

2025-06-11T01:34+0300

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БУДАПЕШТ, 11 июн - ПРАЙМ. Протест против закона "о прозрачности общественной жизни", устанавливающего запрет финансирования из-за рубежа для общественных организаций и СМИ, в Будапеште проходит под флагами Евросоюза и движения ЛГБТ-сообщества (признано экстремистским и запрещено в РФ), передает корреспондент РИА Новости. Ранее протесты против аналогичных законов, вызывающих критику Запада, происходили в Грузии, при этом грузинский закон был подготовлен на базе законодательства самих же США. В начале июня венгерский парламент отложил до осени обсуждение законопроекта "о прозрачности общественной жизни", предусматривающего создание списка организаций, поддерживаемых из-за рубежа и угрожающих суверенитету Венгрии. Эти организации не смогут без разрешения принимать финансирование из-за рубежа, а их руководители должны будут декларировать свои доходы. Демонстрацию с названием "Гражданское сопротивление" перед парламентом Венгрии организовал публицист и телеведущий Роберт Пужер. Со сцены говорили оппозиционные журналисты и блогеры. Из политиков с речью выступил только независимый депутат Акош Хадхази, который в марте был оштрафован за попытку сорвать принятие закона о запрете ЛГБТ-парадов, когда во время обсуждения он поджег цветные дымовые шашки. Протестующие в толпе держали флаги Венгрии, Евросоюза и ЛГБТ-сообщества. Часть речей посвящена критике законопроекта "о прозрачности", демонстранты выступают за отмену его обсуждения, а не перенос на осень после доработки. При этом большинство хедлайнеров напрямую критикуют политику венгерского правительства и премьер-министра Орбана, звучат призывы к его отставке и антироссийские лозунги. Венгерская полиция не разгоняет протестующих, рядом с толпой дежурит несколько бригад скорой помощи. В феврале премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране необходимо законодательно оформить борьбу с иностранным влиянием по образцу США. Ранее он поблагодарил президента США Дональда Трампа за раскрытие "темного заговора" и закрытие USAID и заявил, что необходимо "вымести" из Венгрии сеть действующих организаций, финансируемых USAID, а против тех, кто получает деньги из-за границы для того, чтобы влиять на венгерскую политику, ввести санкции. В октябре 2024 года министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. Данные события в Венгрии - не первый случай внезапно организованных протестов, в странах, правительства которых пытаются отстаивать национальные интересы и традиционные ценности в противовес западному влиянию. Похожая ситуация возникла в Грузии, где так же, как сейчас в Венгрии, власти решили принять закон об ограничении иностранного влияния, подготовленный по образцу закона США об иноагентах, но при этом вызывающий критику со стороны Запада. Принятие в Грузии в 2024 году закона об иноагентах, который был дословным аналогом действующего в США закона FARA, сопровождалось резкой критикой Евросоюза и США. В самой стране закон вызвал протест и беспорядки, участники которых несли флаги Украины и ЕС. Противники нововведения утверждали, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона Соединенных Штатов является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны.

венгрия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , мировая экономика, венгрия, сша, грузия, виктор орбан, дональд трамп, петер сийярто, ес, usaid