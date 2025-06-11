https://1prime.ru/20250611/defitsit-858387631.html
Дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов
Дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов - 11.06.2025, ПРАЙМ
Дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов
Дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов после профицита в 258,4 миллиарда месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T01:04+0300
2025-06-11T01:04+0300
2025-06-11T01:04+0300
экономика
мировая экономика
финансы
сша
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858387631.jpg?1749593088
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов после профицита в 258,4 миллиарда месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные опубликует министерство финансов страны в понедельник, 11 июня, в 21.00 мск.
Отчет о поступлениях и расходах казначейства США выходит ежемесячно, как правило, в восьмой рабочий день месяца. Публикация основывается на данных, предоставленных федеральными учреждениями и Федеральной резервной системой США.
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, финансы, сша, москва
Экономика, Мировая экономика, Финансы, США, МОСКВА
Дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов
Trading Economics: дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов после профицита в 258,4 миллиарда месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные опубликует министерство финансов страны в понедельник, 11 июня, в 21.00 мск.
Отчет о поступлениях и расходах казначейства США выходит ежемесячно, как правило, в восьмой рабочий день месяца. Публикация основывается на данных, предоставленных федеральными учреждениями и Федеральной резервной системой США.