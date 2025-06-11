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Дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов - 11.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250611/defitsit-858387631.html
Дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов
Дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов - 11.06.2025, ПРАЙМ
Дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов
Дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов после профицита в 258,4 миллиарда месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T01:04+0300
2025-06-11T01:04+0300
экономика
мировая экономика
финансы
сша
москва
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов после профицита в 258,4 миллиарда месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующие данные опубликует министерство финансов страны в понедельник, 11 июня, в 21.00 мск. Отчет о поступлениях и расходах казначейства США выходит ежемесячно, как правило, в восьмой рабочий день месяца. Публикация основывается на данных, предоставленных федеральными учреждениями и Федеральной резервной системой США.
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мировая экономика, финансы, сша, москва
Экономика, Мировая экономика, Финансы, США, МОСКВА
01:04 11.06.2025
 
Дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов

Trading Economics: дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов после профицита в 258,4 миллиарда месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные опубликует министерство финансов страны в понедельник, 11 июня, в 21.00 мск.
Отчет о поступлениях и расходах казначейства США выходит ежемесячно, как правило, в восьмой рабочий день месяца. Публикация основывается на данных, предоставленных федеральными учреждениями и Федеральной резервной системой США.
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыСШАМОСКВА
 
 
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