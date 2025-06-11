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Дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов

Дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов - 11.06.2025, ПРАЙМ

Дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов

Дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов после профицита в 258,4 миллиарда месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T01:04+0300

2025-06-11T01:04+0300

2025-06-11T01:04+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов после профицита в 258,4 миллиарда месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Соответствующие данные опубликует министерство финансов страны в понедельник, 11 июня, в 21.00 мск. Отчет о поступлениях и расходах казначейства США выходит ежемесячно, как правило, в восьмой рабочий день месяца. Публикация основывается на данных, предоставленных федеральными учреждениями и Федеральной резервной системой США.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, финансы, сша, москва