https://1prime.ru/20250611/denezhnaya-baza-858399915.html
Денежная база РФ в узком определении с 30 мая по 6 июня выросла на 0,66%
Денежная база РФ в узком определении с 30 мая по 6 июня выросла на 0,66% - 11.06.2025, ПРАЙМ
Денежная база РФ в узком определении с 30 мая по 6 июня выросла на 0,66%
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 6 июня увеличилась до 18,152 триллиона рублей с 18,032 триллиона на 30 мая, сообщил Банк России. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T11:22+0300
2025-06-11T11:22+0300
2025-06-11T11:23+0300
экономика
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банк россии
денежная база
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 6 июня увеличилась до 18,152 триллиона рублей с 18,032 триллиона на 30 мая, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю увеличился на 119,6 миллиарда рублей, или на 0,66%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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финансы, россия, банк россии, денежная база
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банк России, денежная база
Денежная база РФ в узком определении с 30 мая по 6 июня выросла на 0,66%
ЦБ: денежная база РФ в узком определении за неделю увеличилась до 18,152 трлн рублей
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 6 июня увеличилась до 18,152 триллиона рублей с 18,032 триллиона на 30 мая, сообщил Банк России.
Таким образом, показатель за неделю увеличился на 119,6 миллиарда рублей, или на 0,66%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
ЦБ 10 июня продал на внутреннем рынке юани на 7,3 миллиарда рублей