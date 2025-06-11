https://1prime.ru/20250611/denezhnaya-baza-858415233.html
Денежная база России в широком определении в мае выросла на 1,6%
Денежная база России в широком определении в мае выросла на 1,6% - 11.06.2025, ПРАЙМ
Денежная база России в широком определении в мае выросла на 1,6%
Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 июня 2025 года составил 25,8 триллиона рублей против 25,4 триллиона на 1 мая, сообщил Банк... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T16:06+0300
2025-06-11T16:06+0300
2025-06-11T16:06+0300
экономика
банк россии
денежная база
финансы
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 июня 2025 года составил 25,8 триллиона рублей против 25,4 триллиона на 1 мая, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель вырос на 410 миллиардов рублей, или на 1,6%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,575 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (4,714 триллиона), обязательные резервы (560,8 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (2,960 триллиона рублей).
https://1prime.ru/20250611/denezhnaya-baza-858399915.html
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банк россии, денежная база, финансы
Экономика, Банк России, денежная база, Финансы
Денежная база России в широком определении в мае выросла на 1,6%
ЦБ: Денежная база РФ в широком определении в мае выросла до 25,8 триллиона рублей
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 июня 2025 года составил 25,8 триллиона рублей против 25,4 триллиона на 1 мая, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель вырос на 410 миллиардов рублей, или на 1,6%.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,575 триллиона рублей). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (4,714 триллиона), обязательные резервы (560,8 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (2,960 триллиона рублей).
Денежная база РФ в узком определении с 30 мая по 6 июня выросла на 0,66%