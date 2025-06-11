https://1prime.ru/20250611/dialog-858405685.html
Россия рассчитывает на результативность диалога Ирана и США, заявили в МИД
Россия рассчитывает на результативность диалога Ирана и США, заявили в МИД - 11.06.2025, ПРАЙМ
Россия рассчитывает на результативность диалога Ирана и США, заявили в МИД
Россия рассчитывает на результативность диалога Ирана и США и готова внести посильный вклад в переговорный процесс, заявила официальный представитель МИД РФ... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T13:22+0300
2025-06-11T13:22+0300
2025-06-11T13:22+0300
политика
россия
иран
сша
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Россия рассчитывает на результативность диалога Ирана и США и готова внести посильный вклад в переговорный процесс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Рассчитываем на результативность продолжающегося опосредованного диалога между Ираном и США. Насколько нам известно, следующий раунд ирано-американских консультаций может состояться в ближайшее время, исходим из того, что только дипломатия может предложить взаимоприемлемое жизнеспособное решение, основанное на международном праве, выверенном балансе интересов, и Россия подтверждает готовность внести посильный вклад в переговорный процесс", - сказала она в ходе брифинга. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана. Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В Иране также заявляли, что могут рассмотреть возможность допуска инспекторов из США в составе МАГАТЭ на ядерные объекты в случае договоренности. США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Тегеран такие планы отвергает), а иранская сторона - отмены американских санкций.
https://1prime.ru/20250611/iran-858401176.html
иран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_208:0:1985:1333_1920x0_80_0_0_7849020d1e16d4dbac1abe5926ef8add.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, сша, мария захарова
Политика, РОССИЯ, ИРАН, США, Мария Захарова
Россия рассчитывает на результативность диалога Ирана и США, заявили в МИД
Захарова: Россия готова внести вклад в переговорный процесс Ирана и США
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Россия рассчитывает на результативность диалога Ирана и США и готова внести посильный вклад в переговорный процесс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Рассчитываем на результативность продолжающегося опосредованного диалога между Ираном и США. Насколько нам известно, следующий раунд ирано-американских консультаций может состояться в ближайшее время, исходим из того, что только дипломатия может предложить взаимоприемлемое жизнеспособное решение, основанное на международном праве, выверенном балансе интересов, и Россия подтверждает готовность внести посильный вклад в переговорный процесс", - сказала она в ходе брифинга.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.
Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В Иране также заявляли, что могут рассмотреть возможность допуска инспекторов из США в составе МАГАТЭ на ядерные объекты в случае договоренности.
США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Тегеран такие планы отвергает), а иранская сторона - отмены американских санкций.
Иран окончательно утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией