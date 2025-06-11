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Россия рассчитывает на результативность диалога Ирана и США, заявили в МИД

Россия рассчитывает на результативность диалога Ирана и США, заявили в МИД - 11.06.2025, ПРАЙМ

Россия рассчитывает на результативность диалога Ирана и США, заявили в МИД

Россия рассчитывает на результативность диалога Ирана и США и готова внести посильный вклад в переговорный процесс, заявила официальный представитель МИД РФ... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T13:22+0300

2025-06-11T13:22+0300

2025-06-11T13:22+0300

политика

россия

иран

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Россия рассчитывает на результативность диалога Ирана и США и готова внести посильный вклад в переговорный процесс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Рассчитываем на результативность продолжающегося опосредованного диалога между Ираном и США. Насколько нам известно, следующий раунд ирано-американских консультаций может состояться в ближайшее время, исходим из того, что только дипломатия может предложить взаимоприемлемое жизнеспособное решение, основанное на международном праве, выверенном балансе интересов, и Россия подтверждает готовность внести посильный вклад в переговорный процесс", - сказала она в ходе брифинга. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана. Вместе с тем ранее Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы показать мирный характер иранской ядерной программы. В Иране также заявляли, что могут рассмотреть возможность допуска инспекторов из США в составе МАГАТЭ на ядерные объекты в случае договоренности. США на переговорах добиваются того, чтобы у Ирана не было возможности создать ядерное оружие (Тегеран такие планы отвергает), а иранская сторона - отмены американских санкций.

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россия, иран, сша, мария захарова