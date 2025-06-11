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Акционеры Whoosh решили не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры Whoosh решили не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года - 11.06.2025, ПРАЙМ
Акционеры Whoosh решили не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры кикшерингового сервиса Whoosh решили не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T14:52+0300
2025-06-11T14:52+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Акционеры кикшерингового сервиса Whoosh решили не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания. "Прибыль общества по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - сказано в сообщении. В мае компания заявляла, что вернется к вопросу о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в четвертом квартале 2025 года. Чистая прибыль Whoosh по МСФО по итогам прошлого года выросла на 2,4% - почти до 2 миллиардов рублей. Выручка компании увеличилась на 33% - до 14,3 миллиарда рублей. Показатель EBITDA кикшеринга увеличился на 35,9% год к году - до 6,1 миллиарда рублей, а рентабельность по этому показателю составила 42,3% после 41,5% за аналогичный период предыдущего года. Чистый долг компании на конец года - 10,3 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20250609/severstal-858336454.html
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Экономика, Технологии, Бизнес, Акции, МОСКВА, Whoosh
Акционеры Whoosh решили не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры кикшеринга Whoosh решили не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Акционеры кикшерингового сервиса Whoosh решили не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщила компания.
"Прибыль общества по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - сказано в сообщении.
В мае компания заявляла, что вернется к вопросу о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в четвертом квартале 2025 года.
Чистая прибыль Whoosh по МСФО по итогам прошлого года выросла на 2,4% - почти до 2 миллиардов рублей. Выручка компании увеличилась на 33% - до 14,3 миллиарда рублей. Показатель EBITDA кикшеринга увеличился на 35,9% год к году - до 6,1 миллиарда рублей, а рентабельность по этому показателю составила 42,3% после 41,5% за аналогичный период предыдущего года. Чистый долг компании на конец года - 10,3 миллиарда рублей.
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