https://1prime.ru/20250611/dividendy-858411923.html

В Минэнерго рассказали о переговорах с Минфином по дивидендам "Русгидро"

В Минэнерго рассказали о переговорах с Минфином по дивидендам "Русгидро" - 11.06.2025, ПРАЙМ

В Минэнерго рассказали о переговорах с Минфином по дивидендам "Русгидро"

Директива по вопросу выплаты дивидендов "Русгидро" еще обсуждается с Минфином, по ней есть разногласия, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T15:07+0300

2025-06-11T15:07+0300

2025-06-11T15:07+0300

экономика

россия

москва

евгений грабчак

юрий трутнев

русгидро

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/79392/86/793928634_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1559b1788d74f70844186bf93abbe16f.jpg

МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Директива по вопросу выплаты дивидендов "Русгидро" еще обсуждается с Минфином, по ней есть разногласия, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. "По дивидендам до сих пор общаемся с Минфином... Директива есть, но она с разногласиями", - сказал Грабчак. Как сказано в материалах проекта решения, акционеры "Русгидро" могут принять решение о невыплате дивидендов за 2024 год или о выплате в размере 0,076 рубля на акцию. В мае вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на соответствующий вопрос сообщал, что директивы по выплате дивидендов компанией "Русгидро" за 2024 год пока нет.

https://1prime.ru/20250607/rusgidro-858297621.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, евгений грабчак, юрий трутнев, русгидро, минфин