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В Минэнерго рассказали о переговорах с Минфином по дивидендам "Русгидро"
В Минэнерго рассказали о переговорах с Минфином по дивидендам "Русгидро" - 11.06.2025, ПРАЙМ
В Минэнерго рассказали о переговорах с Минфином по дивидендам "Русгидро"
Директива по вопросу выплаты дивидендов "Русгидро" еще обсуждается с Минфином, по ней есть разногласия, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T15:07+0300
2025-06-11T15:07+0300
2025-06-11T15:07+0300
экономика
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Директива по вопросу выплаты дивидендов "Русгидро" еще обсуждается с Минфином, по ней есть разногласия, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. "По дивидендам до сих пор общаемся с Минфином... Директива есть, но она с разногласиями", - сказал Грабчак. Как сказано в материалах проекта решения, акционеры "Русгидро" могут принять решение о невыплате дивидендов за 2024 год или о выплате в размере 0,076 рубля на акцию. В мае вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на соответствующий вопрос сообщал, что директивы по выплате дивидендов компанией "Русгидро" за 2024 год пока нет.
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россия, москва, евгений грабчак, юрий трутнев, русгидро, минфин
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Евгений Грабчак, Юрий Трутнев, Русгидро, Минфин
В Минэнерго рассказали о переговорах с Минфином по дивидендам "Русгидро"
Грабчак: директива по дивидендам "Русгидро" обсуждается с Минфином
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Директива по вопросу выплаты дивидендов "Русгидро" еще обсуждается с Минфином, по ней есть разногласия, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.
"По дивидендам до сих пор общаемся с Минфином... Директива есть, но она с разногласиями", - сказал Грабчак.
Как сказано в материалах проекта решения, акционеры "Русгидро" могут принять решение о невыплате дивидендов за 2024 год или о выплате в размере 0,076 рубля на акцию.
В мае вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на соответствующий вопрос сообщал, что директивы по выплате дивидендов компанией "Русгидро" за 2024 год пока нет.
"РусГидро" может принять решение о невыплате дивидендов за 2024 год