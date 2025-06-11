https://1prime.ru/20250611/dmitriev-858416933.html
Глава РФПИ отметил пользу сотрудничества США и Китая
Глава РФПИ отметил пользу сотрудничества США и Китая - 11.06.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ отметил пользу сотрудничества США и Китая
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T16:52+0300
2025-06-11T16:52+0300
2025-06-11T16:52+0300
экономика
рфпи
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сотрудничество США и Китая полезно для мировой экономики. "Искусство сделки. Сотрудничество США и Китая полезно для мировой экономики", - написал Дмитриев в соцсети X после заявления американского президента Дональда Трампа о готовности торгового соглашения между странами. Трамп заявил в среду, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты. Американский президент также сообщил, что лично намерен тесно сотрудничать с председателем КНР Си Цзиньпином для "открытия рынка КНР" для американского бизнеса.
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рфпи, кирилл дмитриев, сша, китай
Экономика, РФПИ, Кирилл Дмитриев, США, КИТАЙ
Глава РФПИ отметил пользу сотрудничества США и Китая
Дмитриев: сотрудничество США и Китая полезно для мировой экономики
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сотрудничество США и Китая полезно для мировой экономики.
"Искусство сделки. Сотрудничество США и Китая полезно для мировой экономики", - написал Дмитриев в соцсети X после заявления американского президента Дональда Трампа о готовности торгового соглашения между странами.
Трамп заявил в среду, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран.
По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
Американский президент также сообщил, что лично намерен тесно сотрудничать с председателем КНР Си Цзиньпином для "открытия рынка КНР" для американского бизнеса.
Трамп заявил о планах сотрудничать с Си Цзиньпином по вопросам торговли