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Глава РФПИ отметил пользу сотрудничества США и Китая - 11.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава РФПИ отметил пользу сотрудничества США и Китая
Глава РФПИ отметил пользу сотрудничества США и Китая - 11.06.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ отметил пользу сотрудничества США и Китая
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T16:52+0300
2025-06-11T16:52+0300
экономика
рфпи
кирилл дмитриев
сша
китай
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сотрудничество США и Китая полезно для мировой экономики. "Искусство сделки. Сотрудничество США и Китая полезно для мировой экономики", - написал Дмитриев в соцсети X после заявления американского президента Дональда Трампа о готовности торгового соглашения между странами. Трамп заявил в среду, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты. Американский президент также сообщил, что лично намерен тесно сотрудничать с председателем КНР Си Цзиньпином для "открытия рынка КНР" для американского бизнеса.
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рфпи, кирилл дмитриев, сша, китай
Экономика, РФПИ, Кирилл Дмитриев, США, КИТАЙ
16:52 11.06.2025
 
Глава РФПИ отметил пользу сотрудничества США и Китая

Дмитриев: сотрудничество США и Китая полезно для мировой экономики

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© AFP / Wang Zhao
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сотрудничество США и Китая полезно для мировой экономики.
"Искусство сделки. Сотрудничество США и Китая полезно для мировой экономики", - написал Дмитриев в соцсети X после заявления американского президента Дональда Трампа о готовности торгового соглашения между странами.
Трамп заявил в среду, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран.
По его словам, Пекин обязался поставить США редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом", а Вашингтон в свою очередь выполнит свои договоренности, включая допуск китайских студентов в американские колледжи и университеты.
Американский президент также сообщил, что лично намерен тесно сотрудничать с председателем КНР Си Цзиньпином для "открытия рынка КНР" для американского бизнеса.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Трамп заявил о планах сотрудничать с Си Цзиньпином по вопросам торговли
16:18
 
ЭкономикаРФПИКирилл ДмитриевСШАКИТАЙ
 
 
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