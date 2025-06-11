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Доллар укрепляется к евро и иене

Доллар укрепляется к евро и иене - 11.06.2025, ПРАЙМ

Доллар укрепляется к евро и иене

Стоимость доллара в среду утром растет по отношению к евро и иене перед публикацией показателей инфляции в США и сведений о состоянии бюджета страны,... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T08:35+0300

2025-06-11T08:35+0300

2025-06-11T08:35+0300

экономика

рынок

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара в среду утром растет по отношению к евро и иене перед публикацией показателей инфляции в США и сведений о состоянии бюджета страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.22 мск курс евро к доллару снижался до 1,1416 доллара с 1,1425 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 145,06 иены с уровня прошлого закрытия 144,86 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на символические 0,09% - до 99,13 пункта. В среду инвесторы будут оценивать данные по экономике США. Так, аналитики предполагают, что годовая инфляция в мае ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее. Кроме того, в этот же день выйдет статистика по бюджету страны. Эксперты ожидают, что дефицит бюджета США в мае составил 325 миллиардов долларов против профицита в 258,4 миллиарда долларов месяцем ранее. Экономические данные по стране учитываются Федеральной резервной системой США, решения по денежно-кредитной политики которой могут отражаться на курсе доллара.

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рынок, сша