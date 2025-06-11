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Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене в среду днем

Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене в среду днем - 11.06.2025, ПРАЙМ

Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене в среду днем

Стоимость доллара в среду показывает разнонаправленную динамику по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, на ряде... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T13:21+0300

2025-06-11T13:21+0300

2025-06-11T13:21+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара в среду показывает разнонаправленную динамику по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, на ряде макроэкономических факторов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.07 мск курс евро к доллару рос до 1,1435 доллара с 1,1425 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 145,08 иены с уровня прошлого закрытия 144,86 иены за доллар. В то же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) слабо снижался - на 0,02%, до 99,02 пункта. В среду участники рынка могут оценивать заявление председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард о необходимости создания условий для усиления роли евро в мировой финансовой системе. Как передает агентство Блумберг, Лагард отметила, что на фоне геополитических сдвигов евро может укрепиться к мировым валютам, а также призвала устранить барьеры для развития расчетов в евро. "Приоритет номер один - продвигать союз сбережений и инвестиций, чтобы в полной мере использовать потенциал европейских финансовых рынков", - приводит Блумберг заявление главы ЕЦБ. На курс иены могут влиять новости о состоянии рынка труда Японии. Ранее на неделе стало известно, что Япония замкнула тройку лидеров стран с самым низким уровнем безработицы - 2,5% по итогам первого квартала. Аналитики отмечают, что страна восходящего солнца стала магнитом для иностранных инвестиций из-за низкой базовой ставки и слабого курса нацвалюты. "Обозначившаяся вновь инфляция, относительно низкая стоимость заемных средств и ослабление иены впервые за последние десятилетия привлекли внимание мировой финансовой индустрии к Японии. Это привело к резкому росту торгов японскими акциями и облигациями и всплеску иностранных инвестиций", - пишет агентство Блумберг со ссылкой на экспертов. "Сейчас Япония находится под пристальным вниманием, и все пытаются увеличить масштабы деятельности в стране, чтобы воспользоваться тенденциями рынка", - приводит Блумберг заявление аналитика BDA Partners Inc. Джеффа Актона (Jeff Acton).

https://1prime.ru/20250611/yuan-858401344.html

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доллар, евро, иена, рынок, торги