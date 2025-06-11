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Доллар перешел к снижению к иене в среду после выхода данных по США
Доллар перешел к снижению к иене в среду после выхода данных по США - 11.06.2025, ПРАЙМ
Доллар перешел к снижению к иене в среду после выхода данных по США
Курс доллара по отношению к иене в среду перешел к снижению после публикации статистики о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов. | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T16:23+0300
2025-06-11T16:23+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене в среду перешел к снижению после публикации статистики о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.17 мск курс доллара к иене опускался до 144,66 иены с уровня прошлого закрытия 144,86 иены за доллар. Курс евро к доллару на 16.17 мск рос до 1,1468 доллара с 1,1425 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,26% - до 98,78 пункта. Годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 2,4% с уровня апреля в 2,3%, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 2,5%. В месячном выражении потребительские цены выросли меньше ожиданий - на 0,1% после увеличения на 0,2% в апреле. Позднее будут опубликованы данные о состоянии американского бюджета. Ожидается, что в мае его дефицит составил 325 миллиардов долларов против профицита в 258,4 миллиарда месяцем ранее.
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рынок, доллар, иена
Экономика, Рынок, доллар, иена
Доллар перешел к снижению к иене в среду после выхода данных по США
Доллар снижается к иене после публикации статистики о потребительских ценах в США
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к иене в среду перешел к снижению после публикации статистики о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.17 мск курс доллара к иене опускался до 144,66 иены с уровня прошлого закрытия 144,86 иены за доллар.
Курс евро к доллару на 16.17 мск рос до 1,1468 доллара с 1,1425 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,26% - до 98,78 пункта.
Годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 2,4% с уровня апреля в 2,3%, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 2,5%. В месячном выражении потребительские цены выросли меньше ожиданий - на 0,1% после увеличения на 0,2% в апреле.
Позднее будут опубликованы данные о состоянии американского бюджета. Ожидается, что в мае его дефицит составил 325 миллиардов долларов против профицита в 258,4 миллиарда месяцем ранее.
Курс юаня к рублю на Мосбирже растет в среду