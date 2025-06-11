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МВД рассказало, какие последствия ждут дропперов

МВД рассказало, какие последствия ждут дропперов - 11.06.2025, ПРАЙМ

МВД рассказало, какие последствия ждут дропперов

Дропперов ждут не только допросы и скамья подсудимых, но и такие последствия, как финансовая изоляция, иски, долги, банкротство, предупреждает управление по... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T16:58+0300

2025-06-11T16:58+0300

2025-06-11T16:58+0300

мвд

госдума

финансы

дропперы

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Дропперов ждут не только допросы и скамья подсудимых, но и такие последствия, как финансовая изоляция, иски, долги, банкротство, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Правоохранители подчеркивают, что последствия для дропперов - лиц, помогающих мошенникам, предоставляющих им свои банковские счета, карты, номера телефонов для обналичивания и транзита преступных средств - неизбежны. "Допросы и скамья подсудимых. Действия дроппера сейчас квалифицируются как соучастие, а законопроект, вводящий уголовную ответственность за возмездную передачу платежных средств третьим лицам, уже рассмотрен в первом чтении в Госдуме... Финансовая изоляция. Счета и карты, использованные для операций с преступными средствами, подлежат блокировке.... Цифровая изоляция. Услуги связи по номерам, использованным в преступной деятельности, подлежат приостановлению оператором. А недавно начали блокировать номера, пользователи которых сдают аккаунты мошенникам", - говорится в сообщении ведомства в Telegram. Кроме того, дроппера ждут иски и долги, так как он несет гражданско-правовую ответственность перед потерпевшими, чьи средства прошли через его счета. При невозможности выплатить многомиллионный ущерб по искам потерпевших, дроппер может быть признан банкротом. Что, впрочем, не снимает обязанности возмещать вред жизни и здоровью и не отменяет уголовной ответственности. Долг перед жертвами сохраняется, отмечается в сообщении. "А если дроппер - несовершеннолетний, административная и гражданско-правовая ответственность ждет его родителей", - заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250609/sovfed-858339931.html

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мвд, госдума, финансы, дропперы