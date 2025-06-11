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Дума перенесла крайний срок внесения проекта федерального бюджета - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Дума перенесла крайний срок внесения проекта федерального бюджета
Дума перенесла крайний срок внесения проекта федерального бюджета - 11.06.2025, ПРАЙМ
Дума перенесла крайний срок внесения проекта федерального бюджета
Госдума приняла изменения в Бюджетный кодекс (БК), которые переносят с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения проекта федерального бюджета в нижнюю... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T15:53+0300
2025-06-11T15:53+0300
госдума
финансы
бюджет
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла изменения в Бюджетный кодекс (БК), которые переносят с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения проекта федерального бюджета в нижнюю палату парламента и усиливают контроль за участниками бюджетного процесса. Перенос срока внесения проекта бюджета в Госдуму обеспечит учет в нем актуальных макроэкономических показателей и его сбалансированность. Документ также закрепляет обязанность всех участников бюджетного процесса использовать систему "Электронный бюджет" и уточняет требования к информационным системам, обеспечивающим этот процесс и их взаимодействие друг с другом. Ключевое в этих требованиях – унификация данных. Предельный срок приведения региональных государственных (начиная с 2026 года) и муниципальных (начиная с 2027 года) программ в соответствие с принятыми бюджетами переносится на 1 февраля с 1 апреля. Также в БК закрепляется требование к главным распорядителям бюджетных средств не позднее 20 августа текущего года направлять в регионы и Минфин РФ проекты распределения между регионами субсидий из федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Кроме того, на плановый период теперь не будут распределяться субсидии регионам, предоставляемые из федерального бюджета на конкурсной основе, если срок реализации мероприятий, на которые они выделяются, не превышает года. При этом конкурсы по таким субсидиям должны быть проведены не позднее 1 сентября текущего финансового года, чтобы получить распределение на очередной год. А проводимая Минфином РФ оценка объема ассигнований федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов будет распространяться только на инвестпроекты общей стоимостью 1 миллиард рублей и более. Ранее такого ограничения не было. Кроме того, высшим исполнительным органам регионов, в которых по указу президента РФ вводится военное положение, на период его действия предоставляется право утверждать перечень населенных пунктов, где организации и ИП могут проводить расчеты без применения контрольно-кассовой техники. ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ Закон также закрепляет на постоянной основе право правительства РФ принимать решения о нераспространении запрета на предоставление субсидий и бюджетных инвестиций отдельным юрлицам, в чьем уставном (складочном) капитале совокупная доля участия офшорных компаний превышает 25%. А участники казначейского сопровождения будут обязаны вести раздельный учет результатов их финансово-хозяйственной деятельности. При этом казначейский мониторинг при открытии лицевых счетов и проведении операций на них, проводимый Федеральным казначейством, будет распространяться на всех участников системы казначейских платежей, а не только на участников казначейского сопровождения, как сейчас. Под такой мониторинг не будут подпадать зарплата, денежное довольствие, социальные пособия и иные выплаты населению, а также возврат излишне уплаченных платежей в бюджет. При этом расширяется перечень оснований для отказа в открытии лицевых счетов и запрета на проведение операций на них. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Так, новые правила для участников системы казначейских платежей будут вводиться поэтапно: для получателей средств федерального бюджета - с 1 сентября 2026 года; для получателей средств региональных (местных) бюджетов и государственных внебюджетных фондов, открывших счета в Федеральном казначействе, - с 1 июля 2027 года, открывших счета в финансовых органах региона (муниципалитета) - с 1 июля 2028 года.
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госдума, финансы, бюджет
Госдума, Финансы, бюджет
15:53 11.06.2025
 
Дума перенесла крайний срок внесения проекта федерального бюджета

ГД перенесла на 1 октября предельный срок внесения проекта федерального бюджета

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла изменения в Бюджетный кодекс (БК), которые переносят с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения проекта федерального бюджета в нижнюю палату парламента и усиливают контроль за участниками бюджетного процесса.
Перенос срока внесения проекта бюджета в Госдуму обеспечит учет в нем актуальных макроэкономических показателей и его сбалансированность. Документ также закрепляет обязанность всех участников бюджетного процесса использовать систему "Электронный бюджет" и уточняет требования к информационным системам, обеспечивающим этот процесс и их взаимодействие друг с другом. Ключевое в этих требованиях – унификация данных.
Предельный срок приведения региональных государственных (начиная с 2026 года) и муниципальных (начиная с 2027 года) программ в соответствие с принятыми бюджетами переносится на 1 февраля с 1 апреля. Также в БК закрепляется требование к главным распорядителям бюджетных средств не позднее 20 августа текущего года направлять в регионы и Минфин РФ проекты распределения между регионами субсидий из федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Кроме того, на плановый период теперь не будут распределяться субсидии регионам, предоставляемые из федерального бюджета на конкурсной основе, если срок реализации мероприятий, на которые они выделяются, не превышает года. При этом конкурсы по таким субсидиям должны быть проведены не позднее 1 сентября текущего финансового года, чтобы получить распределение на очередной год.
А проводимая Минфином РФ оценка объема ассигнований федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов будет распространяться только на инвестпроекты общей стоимостью 1 миллиард рублей и более. Ранее такого ограничения не было.
Кроме того, высшим исполнительным органам регионов, в которых по указу президента РФ вводится военное положение, на период его действия предоставляется право утверждать перечень населенных пунктов, где организации и ИП могут проводить расчеты без применения контрольно-кассовой техники.
ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Закон также закрепляет на постоянной основе право правительства РФ принимать решения о нераспространении запрета на предоставление субсидий и бюджетных инвестиций отдельным юрлицам, в чьем уставном (складочном) капитале совокупная доля участия офшорных компаний превышает 25%.
А участники казначейского сопровождения будут обязаны вести раздельный учет результатов их финансово-хозяйственной деятельности. При этом казначейский мониторинг при открытии лицевых счетов и проведении операций на них, проводимый Федеральным казначейством, будет распространяться на всех участников системы казначейских платежей, а не только на участников казначейского сопровождения, как сейчас.
Под такой мониторинг не будут подпадать зарплата, денежное довольствие, социальные пособия и иные выплаты населению, а также возврат излишне уплаченных платежей в бюджет. При этом расширяется перечень оснований для отказа в открытии лицевых счетов и запрета на проведение операций на них.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Так, новые правила для участников системы казначейских платежей будут вводиться поэтапно: для получателей средств федерального бюджета - с 1 сентября 2026 года; для получателей средств региональных (местных) бюджетов и государственных внебюджетных фондов, открывших счета в Федеральном казначействе, - с 1 июля 2027 года, открывших счета в финансовых органах региона (муниципалитета) - с 1 июля 2028 года.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Госдума скорректировала основные параметры бюджета России на 2025 год
15:51
 
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