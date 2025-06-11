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ФАС согласовала увеличение доли ООО "Гермес" в сети гипермаркетов OBI

ФАС согласовала увеличение доли ООО "Гермес" в сети гипермаркетов OBI - 11.06.2025, ПРАЙМ

ФАС согласовала увеличение доли ООО "Гермес" в сети гипермаркетов OBI

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала увеличение доли ООО "Гермес" в сети строительных гипермаркетов OBI до 65%, говорится в сообщении... | 11.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-11T10:32+0300

2025-06-11T10:32+0300

2025-06-11T10:32+0300

бизнес

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obi

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала увеличение доли ООО "Гермес" в сети строительных гипермаркетов OBI до 65%, говорится в сообщении службы. "ФАС согласовала компании "Гермес" приобретение сети строительных гипермаркетов "ОБИ". Служба рассмотрела ходатайство организации о приобретении 65% долей в уставном капитале ООО "Сделай своими руками", ООО "Сделай своими руками Северо-Запад" и ООО "ОБИ Франчайзинговый Центр", - сказано в сообщении. Как отметили в службе, сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке розничной торговли строительными материалами. Немецкая сеть OBI вышла на российский рынок в 2003 году, открыв с тех пор 27 гипермаркетов. В 2022 году она приостановила работу в РФ, а затем подписала соглашение о продаже активов группе инвестиционно-строительных компаний МАХ, в которой 60% принадлежало бизнесмену Йозефу Лиокумовичу, а 40% - Илье Колобкову. Впоследствии у российской OBI менялись собственники. В 2023 году они перешли АО "Аллонж", которое СМИ связывали со структурами "Синдики". В конце апреля 2025 года по 24,99% в трех из пяти юрлицах OBI получило ООО "Гермес", официальным бенефициаром которого является предприниматель Владимир Захватошин.

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бизнес, россия, obi