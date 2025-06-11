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Fesco открыла новый офис в Даляне - 11.06.2025, ПРАЙМ
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Fesco открыла новый офис в Даляне
Fesco открыла новый офис в Даляне - 11.06.2025, ПРАЙМ
Fesco открыла новый офис в Даляне
Транспортная группа Fesco открыла новый офис в Даляне для развития контейнерных перевозок через один из крупнейших портов на Северо-Востоке Китая, сообщили в... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T10:16+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco открыла новый офис в Даляне для развития контейнерных перевозок через один из крупнейших портов на Северо-Востоке Китая, сообщили в компании. "Транспортная группа Fesco открыла офис в городе Далянь с целью развития контейнерных перевозок через один из крупнейших портов на Северо-Востоке Китая и расширения логистического присутствия в провинции Ляонин", - говорится в сообщении. Команда нового офиса сфокусируется на обеспечении работы регулярного морского сервиса Fesco China Direct Line-2, который связывает Далянь, а также Жичжао, Ляньюньган и Ксинганг с Владивостокским морским торговым портом. Помимо этого, офис будет участвовать в развитии прямого железнодорожного сообщения между провинцией Ляонин и Россией. "Из-за роста контейнерных перевозок через порт Далянь у Fesco возникла необходимость усилить свое присутствие в этом важном экономическом центре Северо-Восточного Китая и еще более оперативно реагировать на внешние вызовы, теснее общаться с нашими партнерами в регионе и выстраивать отношения с новыми", - прокомментировал вице-президент по линейно-логистическому дивизиону группы Герман Маслов, его слова приводятся пресс-службой. Отмечается, что офис Fesco в Даляне стал десятым в Китае. Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".
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бизнес, китай, fesco
Бизнес, КИТАЙ, FESCO
10:16 11.06.2025
 
Fesco открыла новый офис в Даляне

Транспортная группа Fesco открыла офис в Даляне для развития контейнерных перевозок

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПорт Владивостока
Порт Владивостока - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco открыла новый офис в Даляне для развития контейнерных перевозок через один из крупнейших портов на Северо-Востоке Китая, сообщили в компании.
"Транспортная группа Fesco открыла офис в городе Далянь с целью развития контейнерных перевозок через один из крупнейших портов на Северо-Востоке Китая и расширения логистического присутствия в провинции Ляонин", - говорится в сообщении.
Команда нового офиса сфокусируется на обеспечении работы регулярного морского сервиса Fesco China Direct Line-2, который связывает Далянь, а также Жичжао, Ляньюньган и Ксинганг с Владивостокским морским торговым портом. Помимо этого, офис будет участвовать в развитии прямого железнодорожного сообщения между провинцией Ляонин и Россией.
"Из-за роста контейнерных перевозок через порт Далянь у Fesco возникла необходимость усилить свое присутствие в этом важном экономическом центре Северо-Восточного Китая и еще более оперативно реагировать на внешние вызовы, теснее общаться с нашими партнерами в регионе и выстраивать отношения с новыми", - прокомментировал вице-президент по линейно-логистическому дивизиону группы Герман Маслов, его слова приводятся пресс-службой.
Отмечается, что офис Fesco в Даляне стал десятым в Китае.
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".
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