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Fesco открыла новый офис в Даляне
Fesco открыла новый офис в Даляне - 11.06.2025, ПРАЙМ
Fesco открыла новый офис в Даляне
Транспортная группа Fesco открыла новый офис в Даляне для развития контейнерных перевозок через один из крупнейших портов на Северо-Востоке Китая, сообщили в... | 11.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-11T10:16+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco открыла новый офис в Даляне для развития контейнерных перевозок через один из крупнейших портов на Северо-Востоке Китая, сообщили в компании. "Транспортная группа Fesco открыла офис в городе Далянь с целью развития контейнерных перевозок через один из крупнейших портов на Северо-Востоке Китая и расширения логистического присутствия в провинции Ляонин", - говорится в сообщении. Команда нового офиса сфокусируется на обеспечении работы регулярного морского сервиса Fesco China Direct Line-2, который связывает Далянь, а также Жичжао, Ляньюньган и Ксинганг с Владивостокским морским торговым портом. Помимо этого, офис будет участвовать в развитии прямого железнодорожного сообщения между провинцией Ляонин и Россией. "Из-за роста контейнерных перевозок через порт Далянь у Fesco возникла необходимость усилить свое присутствие в этом важном экономическом центре Северо-Восточного Китая и еще более оперативно реагировать на внешние вызовы, теснее общаться с нашими партнерами в регионе и выстраивать отношения с новыми", - прокомментировал вице-президент по линейно-логистическому дивизиону группы Герман Маслов, его слова приводятся пресс-службой. Отмечается, что офис Fesco в Даляне стал десятым в Китае. Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".
https://1prime.ru/20250424/fesco-856998888.html
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бизнес, китай, fesco
Fesco открыла новый офис в Даляне
Транспортная группа Fesco открыла офис в Даляне для развития контейнерных перевозок
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco открыла новый офис в Даляне для развития контейнерных перевозок через один из крупнейших портов на Северо-Востоке Китая, сообщили в компании.
"Транспортная группа Fesco открыла офис в городе Далянь с целью развития контейнерных перевозок через один из крупнейших портов на Северо-Востоке Китая и расширения логистического присутствия в провинции Ляонин", - говорится в сообщении.
Команда нового офиса сфокусируется на обеспечении работы регулярного морского сервиса Fesco China Direct Line-2, который связывает Далянь, а также Жичжао, Ляньюньган и Ксинганг с Владивостокским морским торговым портом. Помимо этого, офис будет участвовать в развитии прямого железнодорожного сообщения между провинцией Ляонин и Россией.
"Из-за роста контейнерных перевозок через порт Далянь у Fesco возникла необходимость усилить свое присутствие в этом важном экономическом центре Северо-Восточного Китая и еще более оперативно реагировать на внешние вызовы, теснее общаться с нашими партнерами в регионе и выстраивать отношения с новыми", - прокомментировал вице-президент по линейно-логистическому дивизиону группы Герман Маслов, его слова приводятся пресс-службой.
Отмечается, что офис Fesco в Даляне стал десятым в Китае.
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".
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